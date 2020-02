Miriam Rodríguez et Sinsinati, invitées avec Estrella Morente au Gala 6

Il y a deux ans, elle a été élue troisième finaliste. Maintenant, l’une des voix les plus charismatiques de la scène nationale, Miriam Rodríguez revient à ‘Operación Triunfo’ pour présenter “Desperté”, première nouvelle chanson de son album “The Direction of Your Luck”“Le Galicien sera l’un des invités du Gala 6 du talent de TVE aux côtés du groupe Sinsinati et de la chanteuse Estrella Morente.

À 23 ans, Miriam a été la première ancienne candidate de ‘OT 2017’ à allumer son deuxième album, créé entre Londres, le Mexique et l’Espagne. Au printemps, il commencera sa tournée à travers l’Espagne. Lors de sa première tournée, “With You”, les fans de l’artiste de Pontedeume ont assisté à plus de 40 concerts et ont transformé son travail en disque d’or. Ils promettent maintenant de remplir les salles d’un coup de guitare.

Sinsinati est un autre invité du gala 6. Le groupe de musique pop-rock composé d’Álvaro de Luna (chanteur), Carlos Matamoros (guitariste), Pedro Montero (percussionniste) et Manuel Portero (bassiste) a remporté le disque d’or et est sur le point d’atteindre le record de platine en L’Espagne avec le single “Indians and cowboys”, qui se produira sur la scène de ‘OT 2020“.

Complétez la liste Estrella Morente, l’une des grandes figures du flamenco espagnol. La fille d’Enrique Morente chantera “Volver”, le légendaire tango de Carlos Gardel, avec Nia Correia. C’est le prix du canari pour avoir été choisi favori lors du gala précédent.

Quant aux performances des candidats, le thème du groupe sera “Video Killed The Radio Star” de The Buggles. Les candidats nominés ont choisi leurs propres chansons: Anne chantera “Unchained Melody” des The Righteous Brothers; Bruno, “Lately” de Stevie Wonder et Flavio, “That’s Life” de Frank Sinatra dans la version de Michael Bublé. Eva et Gèrard interpréteront “The Locomotion” de Little Eva; Hugo, “Je ne veux plus rien” de Lola Indigo; Rafa et Samantha, “La liste de courses” de The Mechanical Goat; Maialen et Anaju, “A hauteur” de Rosalia, version de Ginebras; et Nia et Jésus “The Last Night” de Luis Miguel.

