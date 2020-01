Mise à jour de la chanson thème No Time to Die de Hans Zimmer – / Film

Publié le vendredi 17 janvier 2020 par Fred Topel

Cette semaine, Billie Eilish a annoncé qu’elle écrit et interprète la chanson pour le prochain film de James Bond Pas le temps de mourir. Hans Zimmer a également été confirmé pour écrire la partition. Zimmer faisait partie d’un panel de la Television Critics Association pour la série documentaire sur la nature Seven Worlds, One Planet, pour laquelle il a également fourni la partition. Après le panel, il a parlé aux journalistes des projets à venir.

Découvrez comment Zimmer va travailler avec Eilish, comment il a tissé des liens avec les producteurs d’obligations et à quel point il en est. Vous pouvez entendre Seven Worlds, One Planet de Zimmer à partir du 19 janvier sur BBC America.

Billie Eilish connaissait Hans Zimmer

Billie Eilish a fait des vagues lorsque Jimmie Kimmel lui a demandé si elle savait qui était Van Halen et ce n’était pas le cas. Il était compréhensible pour un adolescent de ne pas connaître les groupes de rock classiques. Hans Zimmer compose également depuis avant la naissance d’Eilish, mais ils travaillent en étroite collaboration maintenant.

“Oui, nous sommes devenus de très bons amis”, a déclaré Zimmer.

Habituellement, la chanson-titre d’un film de James Bond incorpore la partition du film, comme «Personne ne le fait mieux» dans L’espion qui m’a aimé ou «Une vue pour tuer» de ce film. Même «The World Is Not Enough» a fait son chemin dans la partition du film. Dans ces films, les compositeurs Marvin Hamlisch, John Barry et David Arnold ont contribué à la chanson.

Barbara Broccoli était une amie avant d’être la patronne de Hans Zimmer

Zimmer suit les traces des compositeurs de films de Bond Barry, Hamlisch, Arnold et du compositeur de thème original 007 Monty Newman. Dan Romer devait à l’origine marquer No Time to Die, mais Zimmer a expliqué comment la productrice d’EON, Barbara Broccoli, est venue à lui.

“Je veux dire, je n’ai jamais pensé que je ferais ça”, a déclaré Zimmer. «Honnêtement, je n’y ai jamais pensé à part que Barbara Broccoli est une amie vraiment chère. Je l’aime juste en tant qu’être humain. Nous avons passé du temps ensemble à Tanger et dans des endroits exotiques et j’adore Bond. “

No Time to Die est sorti le 10 avril. Dans trois mois, Zimmer décollait de TCA pour retourner au studio. “La seule raison pour laquelle je suis resté ici était pour ces gars-là”, a déclaré Zimmer. «Je suis venu pour faire ça, je vais y retourner pour finir quelque chose. Cela ne s’arrête jamais. “

Zimmer devrait également marquer Wonder Woman 1984, Top Gun: Maverick, Dune, The SpongeBob Movie: Sponge on the Run et Space Jam 2, donc il sera occupé.

