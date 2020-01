Mise à jour de la saison 2 de Watchmen et pourquoi HBO a choisi sa préquelle GOT – / Film

Ce sera au moins un an avant notre retour à Westeros.

Au cours de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association, le chef de la programmation de HBO, Casey Bloys, dit que Maison du dragon, le premier grand réseau Jeu des trônes série préquelle, devrait faire ses débuts dans le courant de 2022. Bloys a expliqué pourquoi il avait donné une commande à cette série mais avait transmis la série de Jane Goldman l’année dernière, et il a également fourni une Watchmen mise à jour de la saison 2. Lisez ses commentaires ci-dessous.

La maison du dragon contre le pilote de Jane Goldman

En octobre dernier, HBO nous a surpris lorsque le réseau a annoncé qu’il distribuait une commande directe de 10 épisodes pour House of the Dragon, une série préquelle de Game of Thrones qui suit les membres de House Targaryen 300 ans avant les événements de le spectacle principal. Le spectacle est basé sur l’auteur George R.R. Martin‘S Fire and Blood, et Martin a co-créé ce spectacle aux côtés de Ryan Condal (Colony) et directeur fréquent du GOT Miguel Sapochnik.

La partie surprenante était que cette émission a reçu un ordre si robuste lorsqu’un pilote séparé, qui était en développement depuis des années avec l’écrivain Jane Goldman, a été dépassé. Voici ce que Bloys a dit au Hollywood Reporter au sujet des facteurs qui ont motivé cette décision:

«L’une des choses que je pense que Jane a fait à merveille – et c’était un grand défi qu’elle a relevé – qui était qu’il y avait beaucoup d’invention mondiale parce qu’elle a placé son pilote 8 000 ans avant le spectacle actuel. Cela nécessitait beaucoup de réflexion sur ce à quoi cela ressemblerait à l’époque – comment les gens parleraient-ils et interagiraient-ils et quelle était la mythologie en dessous? – c’était une très grosse balançoire. … Je ne voudrais pas pointer du doigt une chose et dire: «Ceci ou cela a totalement raté»; parfois les pilotes gélifient et parfois ils ne le font pas et c’est juste le processus. Donc, quand nous avons examiné House of the Dragon, l’un des avantages qu’il avait, c’était qu’il avait un texte de George R.R.Martin et avait l’histoire de Targaryen. Il y avait un peu plus de feuille de route. C’était une décision plus facile de dire: «D’accord, passons directement à la série.» Ce n’était pas comme s’il y avait quelque chose de vraiment flagrant à propos du pilote; c’est juste parfois que ces choses cliquent et parfois non. “

Mise à jour de la saison 2 de Watchmen

Quant à Watchmen, showrunner a été Damon Lindelof a été très clair sur sa réticence à revenir pour une deuxième saison de l’émission, car il avait l’impression de mettre tout ce qu’il avait dans la première saison et de lui donner un arc qui semble complet. Il n’a pas complètement abattu la notion de retour, mais au lieu de cela, il a semblé que s’il devait revenir, il devrait être frappé par une inspiration qui aboutit à une histoire qui mérite d’être racontée.

Selon Bloys, il semble que HBO soit prêt à attendre que cela se produise au lieu d’avancer avec quelqu’un d’autre à la barre.

«Là où nous en sommes restés avec Damon, il pensait à ce qu’il voulait faire et je prends son exemple à ce sujet. S’il a une idée qui le passionne, alors je suis excité; s’il veut faire autre chose, alors c’est ce que je veux faire … Je pense que Damon a fait un excellent travail. C’est tellement de son cerveau – évidemment je sais qu’il y avait la propriété intellectuelle sous-jacente – mais la réinvention et le monde sont tellement de son cerveau qu’il est difficile d’imaginer que quelqu’un d’autre le fasse. Cela ne veut pas dire que cela ne peut pas être fait, mais en ce moment, je donne juste à Damon le temps dont il a besoin pour réfléchir à ce qu’il veut faire, de manière créative, ensuite. “

On ne sait pas encore si Watchmen sera soumis pour les Emmys dans les catégories Best Drama ou Best Limited Series – quelque chose qui pourrait peut-être fournir un indice sur la façon dont le réseau envisage les perspectives pour une deuxième saison.

Quoi qu’il en soit, ce sont deux des émissions les plus attendues des prochaines années, nous vous apporterons donc des informations plus concrètes sur les deux dès qu’elles seront disponibles.

Articles sympas du Web: