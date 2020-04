Mise à jour de la série Sandman Netflix – / Film

Les gens ont essayé de s’adapter Neil Gaiman«S L’homme de sable bandes dessinées dans un film ou une série télévisée depuis des années maintenant. Après de nombreux faux départs, Netflix espère réussir là où d’autres ont échoué, et Gaiman a proposé une mise à jour. Selon l’auteur, la série était sur le point d’entrer en production avant que tout ne soit arrêté à cause du coronavirus. Mais une fois que les choses redeviendront normales, la série sera prête à démarrer.

L’été dernier, la nouvelle de la série Netflix Sandman a éclaté, mais nous n’en avons pas beaucoup entendu parler depuis. Heureusement, Neil Gaiman a fourni une mise à jour via sa page Tumblr, confirmant que l’émission est presque prête à démarrer – dès que ce problème de coronavirus disparaît, à savoir:

Ça se passe très bien, sauf que c’est en quelque sorte hibernant en ce moment jusqu’à ce que les gens recommencent à faire de la télévision. Les scripts de la première saison sont écrits, le casting a commencé, les réalisateurs sont embauchés, les décors sont en construction. Tout était prêt à entrer en production, puis nous sommes entrés dans une pause. Dès que le monde sera prêt à faire des séries télévisées, Sandman reviendra en douceur. En attendant, nous en profitons pour obtenir des scripts aussi bons que possible.

Comme indiqué précédemment, Allen Heinberg écrit et sert de showrunner tandis que Gaiman est producteur exécutif avec David Goyer. Une adaptation cinématographique potentielle de la bande dessinée, qui a été publiée pour la première fois en 1989, a commencé à se faire sentir dans les années 1990. Des noms comme Roger Avery, Ted Elliott et Terry Rossio, Eric Heisserer et Joseph Gordon-Levitt étaient tous attachés au projet sous une forme ou une autre au fil des ans, mais rien ne s’est jamais concrétisé.

Sur le front de la télévision, James Mangold a une fois présenté HBO sur une adaptation, et plus tard, le créateur de Supernatural Eric Kripke a été chargé d’adapter la bande dessinée à la télévision. Mais ces prises sur le matériel n’ont jamais décollé non plus. Mais sur la base du commentaire de Gaiman ci-dessus, il semble que Netflix soit devenu plus proche que quiconque auparavant, et fera probablement de l’émission une réalité une fois que les choses commenceront à revenir à la normale.

Le Sandman suit «Dream, également connu sous le nom de Morpheus et d’autres noms, qui est l’un des sept Endless. Les autres Endless sont Destiny, Death, Desire, Despair, Delirium (anciennement Delight) et Destruction (également connu sous le nom de «The Prodigal»). La série est célèbre pour l’utilisation par Gaiman de la personnification anthropomorphe de diverses entités métaphysiques, tout en mélangeant la mythologie et l’histoire dans son cadre d’horreur dans l’univers DC. Le Sandman est une histoire qui raconte des histoires et comment Morpheus, le Seigneur des rêves, est capturé et apprend par la suite que le changement est parfois inévitable. »

