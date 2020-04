Mise à jour du problème de rapport hauteur / largeur «Les Simpsons» de Disney +

Lorsque Disney + a été lancé en novembre, un problème qui est rapidement apparu était le rapport d’aspect des saisons précédentes de “The Simpsons”, car les émissions avaient été formatées pour un rapport d’aspect 16: 9 grand écran, ce qui signifie qu’il recadre la plupart des gags visuels. Les fans ont rapidement demandé que les émissions soient disponibles en flux dans le bon rapport 4: 3, ce que Disney a dit qu’elles répareraient.

Disney a consulté Twitter pour informer les fans de ce problème:

Nous apprécions la patience de nos fans et nous travaillons pour rendre les 19 premières saisons (et une partie de 20) de #TheSimpsons disponibles en versions 4: 3 sur #DisneyPlus. Nous espérons y parvenir d’ici la fin mai.

Les 19 premières saisons ont été filmées dans le rapport 4: 3 et 20th Century Fox avait auparavant rendu les épisodes disponibles dans les deux formats via son application “Simpsons World”, jusqu’à sa fermeture au moment du lancement de Disney +.

Voici un exemple de la façon dont le recadrage peut supprimer une blague

Ce gag montre comment Duff, Duff Lite et Duff Dry proviennent tous de la même pipe, mais dans la version recadrée, c’est perdu.

Regardez-vous “The Simpsons” maintenant sur Disney +?

