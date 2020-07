Mise à jour estivale et vols à Animal Crossing

Animal Crossing: New Horizons Summer Update Il nous a apporté de nouvelles créatures marines, des recettes pour fabriquer des meubles de sirène, une loutre nommée Pascal et la possibilité de nager enfin dans la mer. Cependant, tout est rire et amusant jusqu’à ce que vous découvriez que ce dernier c’est un risque pour ceux qui reçoivent habituellement la visite d’étrangers qui veulent profiter de leurs navets: tout le monde peut sauter de l’aéroport à la mer et voler vos biens les plus précieux.

Avant la mise à jour, pour empêcher les invités de votre île de piétiner vos fleurs ou de prendre des baies de vos arbres ou autres objets de valeur il suffisait de construire une route fermée qui allait directement de l’aéroport au magasin de Tom Nook. La transaction a été relativement simple: les visiteurs vous ont payé des baies ou divers objets et vous les avez laissés vendre leurs navets à des prix élevés. Une situation gagnant-gagnant.

Cette sécurité a cependant pris fin avec la nouvelle mise à jour estivale. Il ne suffit plus de construire un chemin vers le magasin et vice-versa, non. Maintenant, les visiteurs peuvent sauter directement de la jetée sans payer ce qu’ils ont convenu, nagez jusqu’au rivage et entrez dans votre île par l’une de ses plages.

Comme vous pouvez le voir dans une vidéo partagée sur reddit, n’importe quel joueur en maillot de bain peut aller de l’aéroport à la plage et accéder à des zones où vous avez probablement enregistré du contenu précieux (comme des meubles, des recettes ou tous ces navets qui ne convenaient pas à votre maison):

L’utilisateur mimimoomin décrit une histoire d’horreur qui s’est produite lorsque les visiteurs sont venus sur son île pour recevoir la recette de la sœur astronome de Socrate:

«Je n’y avais pas pensé et Celeste est récemment apparue. La première personne a partagé mon code Dodo, ils ont commencé à sauter du quai et ont essayé de voler mes affaires. J’ai dû fermer l’île et ensuite ils m’ont insulté dans le chat parce que je ne leur ai rien laissé emporter. »

La seule solution, jusqu’à présent, est d’encercler absolument tout le périmètre de votre île. Cependant, transformer votre maison en une ville fortifiée peut prendre plusieurs heures. D’autres utilisateurs recommandent construire une clôture uniquement autour de certaines zones de l’île que vous préférez laisser hors de portée des visites. Et, si tout échoue et que quelqu’un saute de la jetée même si vous avez déjà clairement indiqué que c’était interdit, vous pouvez appuyez sur le bouton Accueil et fermez le jeu à ce moment.

Malgré cette nouvelle forme de vol découverte à Animal Crossing, la plupart de la communauté des joueurs a été caractérisée par le respect et la convivialité. Au moins, cela est déclaré par des utilisateurs tels que devsmess, qui assure qu’elle a organisé plusieurs événements massifs sur son île: