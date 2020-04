Mise à jour YNW Melly Coronavirus

YNW Melly a été testé positif au COVID-19 et son état ne se serait guère amélioré.



Le rappeur de Floride YNW Melly a été testé positif pour le nouveau coronavirus (COVID-19) pendant l’attente de son procès pour double meurtre et, malgré ses plaidoyers pour être libéré en raison de sa maladie, il est obligé de rester derrière les barreaux. Les familles de ses victimes présumées ne souhaitent pas le voir sortir de prison, mais il semble qu’il soit traité injustement dans sa cellule.

Tel que rapporté par TMZ, l’état de santé du rappeur ne s’est pas beaucoup amélioré depuis la dernière déclaration de ses représentants légaux. Il aurait toujours une température élevée et des frissons, surtout la nuit, et on lui donne du Tylenol et du Gatorade pour se sentir mieux. Le compagnon de cellule de Melly a également été testé positif pour le coronavirus et ils sont isolés les uns des autres. Cependant, le personnel de la prison est censé surveiller le rappeur toutes les heures, ce qui est accusé d’ignorer.

Bureau du shérif de Broward via .

En outre, le bureau du shérif du comté de Broward a déclaré précédemment que si un détenu présentait des signes de COVID-19, il serait transféré à l’hôpital. Ce n’était pas le cas de YNW Melly, qui est toujours en prison.

On a dit que la condition du rappeur comprenait une respiration lourde, des courbatures et une perte de poids importante. Selon son avocat, Melly ne pèse actuellement que 114 livres.

Nous vous tiendrons au courant de son état.

[via]

.