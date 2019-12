Mises à jour de Night Manager Season 2: est-ce que ça se passe?

Cela fait plus de trois ans depuis la première saison du drame d'espionnage de la BBC The Night Manager diffusée – la saison 2 est-elle sur le point de se produire bientôt? Basé sur le livre de l'officier du renseignement du MI6 devenu romancier John le Carré, The Night Manager a été adapté pour le petit écran par le créateur de Hanna David Farr et réalisé par Susanne Bier, la directrice de Bird Box.

La série a réuni certains des meilleurs talents britanniques avec Tom Hiddleston jouant Jonathan Pine, un directeur de nuit d'hôtel de luxe et ancien soldat qui est encordé dans le cercle restreint du marchand d'armes Richard Roper (Hugh Laurie) par l'officier du renseignement Angela Burr (Olivia Colman).

La première saison de The Night Manager a été acclamée par la critique des deux côtés de l'Atlantique et la série a remporté trois Golden Globes, deux Emmy et trois BAFTA. Bien que la première saison ait couvert à peu près tout le roman de John le Carré, le succès de The Night Manager a laissé les téléspectateurs en redemander. Il y a certainement assez d'enthousiasme pour une deuxième sortie parmi les acteurs et l'équipe de la série, mais la saison 2 de The Night Manager se matérialisera-t-elle jamais?

Bien que la BBC et le réseau américain AMC de l'émission n'aient pas encore officiellement donné le feu vert à The Night Manager saison 2, les diffuseurs ont déclaré en 2017 qu'une deuxième saison en était à ses débuts.

En 2018, il est apparu qu'une équipe de scénaristes composée du scénariste d'Opération Finale Matthew Orton, du romancier espion britannique Charles Cumming, de l'écrivain Humans Namsi Khan et de la productrice exécutive de Killing Eve Francesca Gardiner s'était réunie pour commencer à travailler sur des intrigues possibles pour The Night Manager saison 2 .

Le fait qu'une deuxième saison de The Night Manager soit même envisagée est tout à fait significatif. L'œuvre originale de John le Carré était un roman autonome et selon l'écrivain de la saison 2 Charles Cumming, l'auteur n'a jamais permis aux adaptations de ses histoires d'avoir une suite non basée sur l'un de ses livres. Cela dit, le Carré a donné au projet sa bénédiction officielle mais malheureusement l'équipe de rédaction de la saison 2 a juré de garder le secret sur son intrigue.

Alors que les détails de l'intrigue restent secrets, la nouvelle équipe de rédaction a confirmé la création d'une deuxième saison à la fois fidèle au monde créé par le Carré et les matchs – ou même surpasse – la première saison de qualité est primordiale. Que la saison 2 de The Night Manager soit entièrement originale ou empruntée à d'autres romans du Carré reste à voir, mais l'engagement des scénaristes envers la qualité augure bien pour la série.

Comme la toute nouvelle équipe de rédaction du drame espion pourrait le suggérer, le scénariste original de The Night Manager, David Farr, ne reviendra pas car sa série de drames d'action Hanna occupe actuellement son temps. Il en va de même pour la réalisatrice originale Susanne Bier qui a décidé de laisser un autre talent prendre le dessus sur les craintes qu’elle ne ferait pas son "meilleur travail la deuxième fois", selon une interview accordée à Radio Times.

Quant aux membres du casting qui pourraient revenir pour la deuxième saison de la série, de nombreuses stars de la saison 1, dont Tom Hiddleston, Hugh Laurie et Elizabeth Debicki, ont manifesté leur intérêt. L'écrivain Charles Cumming a déclaré que certains personnages reviendraient alors que d'autres ne le feraient pas, il semble donc probable qu'au moins quelques acteurs originaux figureront dans The Night Manager saison 2 quand ça arrive enfin – leurs horaires chargés en fonction.

