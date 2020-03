Mises à jour sur le coronavirus à Disney Resorts, Mickey et Minnie’s Runaway Railway, et plus – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Walt Disney World publie une déclaration mise à jour sur le coronavirus.

Le chemin de fer de Mickey et Minnie’s Runaway a ouvert ses portes.

Le centre-ville de Disney retrouve l’un de ses sites de boissons phares.

Et plus!

À ce jour, vous avez probablement entendu un tout petit peu parler du coronavirus qui se propage encore. (J’espère certainement que vous n’utilisez pas les parcs d’attractions pour obtenir votre actualité mondiale. Ce n’est pas la meilleure stratégie!) Trois des six centres de villégiature Disney sont actuellement fermés pour empêcher la propagation de COVID-19, mais il n’y a eu aucun impact majeur sur Walt Disney World. Pourtant, parce que le complexe d’Orlando est un endroit où les gens du monde entier voyagent, des jeunes aux vieux, il y a eu une inquiétude compréhensible. Il y a quelques jours, la station a publié une nouvelle déclaration soulignant qu’ils gardent un œil sur l’état du virus en Floride (où il y a quelques cas), en ajoutant des stations de désinfection des mains et en favorisant généralement une meilleure propreté chez les clients. Permettez-moi d’être la milliardième personne à vous dire: lavez-vous les mains! Lavez-les bien! Comme, en ce moment, qui sait où vous étiez.

Dans des nouvelles beaucoup plus heureuses, mais toujours liées à Disney, Downtown Disney à Anaheim a retrouvé l’un de ses emplacements les plus durables. Ce qui était autrefois connu sous le nom de Jamba Juice, l’endroit pour obtenir des smoothies, des shakes et des bols, est maintenant… Jamba, un endroit pour obtenir… des smoothies, des shakes et des bols. Mis à part le changement de marque, la plupart des mêmes éléments de menu sont toujours disponibles chez Jamba, qui est toujours à son emplacement précédent. La grande cérémonie d’ouverture du 28 février a été dirigée par l’un des ambassadeurs de Disneyland Resort (qui, j’imagine, est un très bon travail si vous pouvez l’obtenir), et comprenait des jeux, un DJ, etc. Bien sûr, il n’y aura plus de DJ, j’imagine, là maintenant. Mais vous pouvez encore obtenir un smoothie rafraîchissant!

Toujours dans la bonne nouvelle, et de retour à Orlando, vous avez peut-être entendu dire que les studios Disney de Hollywood ont une nouvelle attraction, dans l’ancien endroit où The Great Movie Ride (RIP, votre beau géant) était. C’est, bien sûr, le Mickey and Minnie’s Runaway Railway, qui a ouvert ses portes le 4 mars et qui a pour thème le short moderne Mickey Mouse. Jusqu’à présent, les premières critiques ont été assez positives (y compris de la part de notre propre fondateur, Peter Sciretta). Pour ceux d’entre nous qui doivent attendre pour découvrir l’attraction, nous pouvons au moins dire bonjour à Chuuby, un oiseau orange qui apparaît dans le trajet. Si vous choisissez de ne pas vous gâter sur une vidéo de présentation, vous devrez attendre de découvrir tout ce que Chuuby représente.

Alors, qui est prêt pour Halloween? Qu’est-ce que c’est? Vous dites que c’est début mars et qu’il n’y a aucun moyen ou raison possible de parler de vacances en automne? Eh bien, mauvaise nouvelle, mon ami, car nous avons une bonne raison: les billets pour la fête d’Halloween pas si effrayante de Mickey sont maintenant disponibles à l’achat. Et si vous pensez que c’est tôt, attendez d’entendre quand les événements se déroulent à Walt Disney World: du 3 août au 1er novembre. Pour rappel, cet événement à prix fort fermera le Magic Kingdom uniquement certaines nuits au cours de ces trois mois, mais oui. 3 août. Vous pouvez vous rendre à un événement d’Halloween à Orlando le 3 août. Cela me semble un peu tôt, mais bon, vous le faites.

Vous passez donc du temps dans Star Wars: Galaxy’s Edge dans les studios Disney de Hollywood. J’espère que vous vous amusez, surtout maintenant que vous pouvez y prendre le petit déjeuner. Ce n’est pas seulement que vous pouvez obtenir du lait bleu à la terre maintenant, mais vous pouvez profiter de quelques bouchées d’œufs de qualité, de tasses de yogourt et de pouding au pain au lait vert. Cette dernière option, selon combien vous aimez le lait vert et / ou le pudding au pain, peut sembler délectable ou dégoûtante. (Je ne peux parler que pour moi et ma propre famille: j’aimais bien le lait bleu, mais ma femme et mon fils en étaient tous les deux assez dégoûtés. Une version pour le petit-déjeuner serait réservée à certains goûts.

