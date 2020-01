Miss Americana ‘révèle ce qu’elle avait toujours eu peur de dire

Pour une femme qui est sur scène depuis son enfance et qui a toujours défendu le pouvoir féminin comme Taylor Swift, on ne pourrait pas imaginer qu’elle ait jamais eu du mal à utiliser sa voix. Taylor Swift est également humaine, et même elle a parfois eu du mal à s’exprimer. Son nouveau documentaire Netflix, Miss Americana, présenté en première à Sundance, explore comment elle a eu le courage de s’exprimer.

Taylor Swift 101

Si vous n’avez jamais écouté la musique de Taylor Swift, Miss Americana couvre les Cliff Notes. Elle est si célèbre que la plupart des téléspectateurs se souviendront probablement des points clés couverts par Miss America. Cela commence par la carrière de musique country adolescente de Swift. Kanye West interrompt son ascension fulgurante aux MTV Video Music Awards. Le film couvre son procès contre le DJ David Mueller, où le jury a statué en sa faveur que Mueller l’avait tâtonnée.

Taylor Swift | Images de Mat Hayward / GC

Vous avez peut-être déjà entendu ces histoires auparavant, mais la différence est que Miss Americana donne un contexte à ces titres de l’intérieur. Taylor Swift est une personne. Que vous aimiez sa musique ou non, elle n’est pas une marchandise à échanger avec désinvolture par les hôtes de The View ou des magazines et sites Web de tabloïds. Lorsque vous tweetez #TaylorSwiftisOverParty, il y a un être humain qui le voit.

Alors Swift devient vraiment émotif révélant comment ces incidents l’ont affectée. Elle parle d’un trouble de l’alimentation. Surtout, elle reconnaît qu’elle a été sa force motrice pour que d’autres l’aiment et reconnaisse qu’elle était une bonne personne. Elle y est parvenue, mais lorsque le public s’est tourné, elle s’est rendu compte qu’elle devait trouver quelque chose qu’elle pouvait contrôler.

Taylor Swift n’en a jamais parlé auparavant

Lorsque Taylor Swift a commencé, les Dixie Chicks ont fait un commentaire anti-George W. Bush lors d’un concert et ont reçu des menaces de mort. Cela a effrayé Swift de ne jamais parler de politique. Le désir de Swift de rendre les gens heureux et de leur faire croire qu’elle est une bonne personne l’a amenée à éviter tout sujet potentiellement délicat, même si elle y croyait profondément.

Taylor Swift | Institut Sundance

Tout ce qui précède et plus encore l’ont amenée à réévaluer cette politique. Il y a d’abord eu Kanye West qui a retourné le public contre elle, ce qui est devenu encore plus vicieux quand il a sorti une chanson qui la claquait. Il y a eu sa propre agression sexuelle la forçant à se battre pour la justice devant les tribunaux. Puis il y a eu une course au Sénat dans son État d’origine, le Tennessee, qui lui a fait sentir qu’elle devait utiliser sa plateforme pour encourager ses fans à voter.

Il se trouve que c’est la politique que Taylor Swift a décidé d’être sa plate-forme, mais cela aurait pu être quelque chose qu’un individu trouve à se réaliser. L’image macro que Miss Americana démontre est qu’un artiste, ou n’importe quel individu vraiment, doit servir un plus grand but. Le travail acharné et le talent de Taylor Swift ont porté leurs fruits, mais elle ne sera jamais satisfaite à moins de revendiquer son propre pouvoir.

À l’intérieur du studio d’enregistrement

Au cours de ce voyage révélateur avec Taylor Swift, Miss Americana capture également un regard intérieur rare sur le processus créatif de Swift. La réalisatrice Lana Wilson a capturé Swift en studio pour enregistrer son album Reputation. Vous pouvez la voir composer «Lover» et observer son enthousiasme vertigineux lorsqu’elle trouve le refrain.

Taylor Swift | Neilson Barnard / .

Elle joue “Call it What You Want” acoustiquement, et enregistre la chanson à venir “Only the Young”. Vous la voyez aussi manger des burritos. Swift devient véritablement émotionnel, bouillonne de bonheur et de chaque sentiment entre les deux. Miss Americana capture cela. Il sortira sur Netflix le 31 janvier.