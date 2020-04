Miss England raccroche sa couronne pour retourner travailler comme médecin et combattre le coronavirus

Après avoir fait du travail de charité dans le monde entier, cette reine de beauté a décidé de retourner à l’hôpital pour aider ses collègues.

Bhasha Mukherjee a pris une pause dans sa carrière de médecin junior lorsqu’elle a décidé de participer au concours Miss Monde représentant l’Angleterre en décembre 2019.

Elle a été invitée à être ambassadrice de divers organismes de bienfaisance, alors Mukherjee avait prévu de raccrocher son stéthoscope et de se concentrer sur le travail humanitaire jusqu’en août de cette année.

“J’ai été invitée en Afrique, en Turquie, puis en Inde, au Pakistan et dans plusieurs autres pays asiatiques pour être ambassadrice de divers organismes de bienfaisance”, a-t-elle déclaré à . dans une interview.

Début mars, la jeune femme de 24 ans était en Inde depuis quatre semaines au nom du Coventry Mercia Lions Club, une organisation de développement, communautaire et à but non lucratif pour laquelle elle était ambassadrice. Il a visité des écoles avec des dons de matériel pédagogique, en plus de donner de l’argent à un foyer pour filles abandonnées.

Cependant, alors que la situation des coronavirus empirait au Royaume-Uni, Mukherjee a reçu des messages d’anciens collègues de son ancien hôpital, Pilgrim Hospital à Boston, en Angleterre, décrivant à quel point la situation était difficile pour eux.

Sans hésitation, Mukherjee a contacté l’équipe d’administration de l’hôpital pour leur dire qu’il voulait retourner au travail pour aider les centaines de personnes infectées que l’hôpital reçoit.

La reine de beauté a déclaré qu’elle se sentait mal de porter sa couronne de Miss Angleterre même pour le travail humanitaire, alors que des gens du monde entier mouraient du coronavirus et que ses collègues travaillaient si dur.

“Je pensais que c’était pour cela que j’avais obtenu ce diplôme (médecin) et quel meilleur moment pour faire partie de ce secteur particulier que maintenant”, a déclaré Mukherjee.

“Il n’y a pas de meilleur moment pour moi d’être Miss Angleterre et d’aider mon pays en cas de besoin”, a-t-il ajouté.

Mukherjee va s’isoler pendant au moins deux semaines avant de pouvoir retourner travailler comme médecin à l’hôpital Pilgrim. Elle se spécialise en médecine respiratoire, mais a déclaré que les médecins sont actuellement en rotation là où c’est nécessaire.

Selon l’Université John Hopkins, à ce jour, le 9 avril, il y a eu 61 497 cas positifs au Royaume-Uni, dont 7 111 patients sont décédés et 353 se sont rétablis.

Mukherjee montre clairement la vocation du personnel médical à aider les gens à tout moment.

