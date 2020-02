Mission Impossible Sequels Brining Back Vanessa Kirby – / Film

Les deux prochains Mission impossible les suites continuent de ramener des amis et des ennemis familiers. Vanessa Kirby, qui a donné un tour bref mais mémorable alors qu’Alanna Mitsopolis, alias la White Widow, dans Mission: Impossible – Fallout, revient également pour les deux prochains films. Christopher McQuarrie dirige Mission: Impossible 7 et 8 consécutivement, favorisant les aventures dangereuses de Tom CruiseC’est Ethan Hunt.

Bien que nous ne sachions toujours pas grand-chose sur les deux prochaines suites de Mission: Impossible, nous savons que la distribution des films collectifs est assez empilée. S’adressant à Glamour Magazine UK, Vanessa Kirby a confirmé qu’elle reviendrait en tant que White Widow, un marchand d’armes qui a aidé Ethan Hunt et le gang dans Mission: Impossible – Fallout.

Kirby n’est que le dernier acteur de retour à être révélé. En plus du Tom Cruise toujours présent, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, et Henry Czerny (qui n’est pas apparu dans la franchise depuis le premier film) sont tous de retour. Pendant ce temps, Jeremy Renner est assis patiemment près du téléphone. Quant aux nouveaux acteurs, ils incluent Hayley Atwell, Shea Whighman, Nicholas Hoult, et Pom Klementieff.

Je suis un fan de Mission: Impossible (je pense à cette franchise comme la plupart des gens semblent ressentir les films Fast and Furious), donc je suis déjà dans le réservoir pour tout ce que Christopher McQuarrie prépare ici. J’adore presque toute la franchise (même Mission: Impossible II a ses moments), mais la série ne fait que s’améliorer (et devenir plus excitante) avec l’âge. Le rôle de Kirby dans Fallout n’était pas énorme, mais cela a eu un impact. Et son travail sur The Crown a prouvé qu’elle était prête pour la célébrité de l’évasion (quelque chose qui ne s’est pas vraiment produit avec son tour de soutien à Hobbs et Shaw, malheureusement).

Quant à savoir de quoi parlent les deux prochains films, eh bien, tout le monde le suppose. Il est sûr de supposer que les films impliqueront Tom Cruise risquer sa vie encore et encore pour notre divertissement. Et j’espère que Rebecca Ferguson tuera quelques personnes avec ses jambes, du moins je peux l’espérer. Ce n’est pas beaucoup demander, n’est-ce pas? Non, ce n’est pas le cas,

“J’ai lancé l’idée de faire deux films, et maintenant je dois justifier pourquoi il s’agit de deux films”, a déclaré McQuarrie à Empire, ajoutant: “Vous devez gagner cela. Vous devez faire quelque chose qui engloutit les trois derniers films. J’ai peur maintenant. Nous nous sommes convaincus de quelque chose. Putain de merde. “

Mission: Impossible 7 arrive 23 juillet 2021et Mission: Impossible 8 sur 5 août 2022.

Articles sympas du Web: