Missy Elliott voyage dans le temps dans la vidéo “ Pourquoi je t’aime toujours ”

C’est une autre exclusivité de Missy Elliott.

L’icône du rap remonte dans le temps dans la vidéo de retour pour “Pourquoi je t’aime toujours.” Le clip cinématographique, qu’elle a co-réalisé avec Derek Blanks, s’ouvre sur un camée de Monica, qui donne à sa fille une leçon d’histoire sur Missy et The Demeanors, un groupe de filles qui “est resté en tête des charts pendant trois décennies”.

Le visuel se transforme alors en noir et blanc alors que Missy et ses coéquipières se produisent dans des robes scintillantes sur un décor rétro des années 1960. Elle montre ensuite ses talents d’actrice alors qu’elle voyage en 1971 où elle et ses filles se préparent pour un spectacle dans les coulisses du Drip 54. La dernière scène se déroule à l’American Dripstand en 1981 où une Missy intemporelle change de style encore une fois, se balançant un mohawk.

“Why I Still Love You” est l’un des cinq titres du Missy’s Iconology EP, son premier projet en 14 ans, sorti en août dernier. Elle avait déjà publié des vidéos pour «DripDemeanor» et «Throw It Back».

En juin, le pionnier du hip-hop reviendra sur la scène du 2020 Governors Ball Music Festival au Randall’s Island Park à New York. La performance marque son premier grand titre à New York en plus d’une décennie.

Regardez son voyage dans le temps dans le clip rétrospectif.

