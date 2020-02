Mitele Plus et Atresplayer Premium révèlent leur nombre d’abonnés pour la première fois

Dans le domaine des plates-formes OTT, il est très rare que les entreprises communiquent publiquement des données officielles aux médias. Jusqu’à présent, ceux-ci ont été limités pour faciliter le classement de produits plus suivis ou de meilleures versions, mais ils n’ont pas été en mesure de fournir des données exactes; ni de consommation, ni de nombre total d’abonnés. C’est pourquoi il est surprenant que Mediaset España et Atresmedia Televisión ont souhaité révéler les premiers résultats obtenus par leurs plateformes respectives de paiement dans ses premiers mois de vie. Les deux groupes de communication ont profité de la publication de leurs bilans annuels respectifs pour révéler pour la première fois le nombre d’abonnés qu’ils ont dans les deux cas. Malgré cela, ils n’ont pas fourni le nombre exact de vues par produit, informations toujours verrouillées dans les deux cas.

Mitele Plus et Atresplayer Premium

Mitele Plus: Sports et divertissement

De cette façon, Mediaset Espagne a annoncé que sa plateforme Mitele Plus comptait environ 124000 abonnés fin 2019, un fait qui s’est développé un mois plus tard pour toucher les 135 000 abonnés le 25 février 2020. C’est le résultat d’un pari qui s’est concentré sur le sport (avec les droits de la Ligue espagnole de football de Santander et de la Ligue des champions), terre dans laquelle un investissement puissant a été fait et dans le divertissement. Mitele Plus a opté pour l’émission de contenu exclusif de leurs émissions de téléréalité et a exclusivement eu la chaîne de 24 heures de l’émission de téléréalité «The time of discount», qui contrairement à «GH VIP» n’a pas eu de signal gratuit. Dans le même temps, l’OTT de Mediaset Espagne a également opté pour l’aperçu de la fiction turque, la première exclusive d’espaces tels que «Job Interview» et «Eurogames» et l’émission de formats qui complètent l’émission linéaire comme «Femmes et hommes et vice versa: sans filtres».

Atresplayer Premium: Fiction nationale et divertissement

Pour sa part, Atresmedia a décidé de concentrer son engagement OTT sur la production de fiction exclusive, en plus de la pré-diffusion de contenu de divertissement et série de ses principales chaînes de télévision. Au cours de ses premiers mois de vie, des fictions telles que «Le nœud», «#Luimelia» ou «La clôture» ont été lancées, ainsi que des produits comme «Les gens parlent». En ce qui concerne l’aperçu du contenu, les épisodes des fictions quotidiennes d’Antena 3 ou des formats tels que “ Ton visage me sonne ”, “ Authentique ” ou “ Qui veut être millionnaire? ” Ont été publiés quelques jours avant sa diffusion. Avec ce contenuAtresplayer Premium a obtenu environ 125 000 abonnés au mois de décembre, un chiffre qui passe à 147 000 au mois de février., une amélioration qui coïncide avec la première sortie de la fiction de Good Mood et la première exclusive du spin-off “Amar es para siempre”.

S’agit-il de résultats positifs?

Pour l’instant ces données ne peut être comparé à ceux obtenus par d’autres plateformes dans notre pays telles que Netflix, HBO ou Amazon Prime Video car ceux-ci n’ont pas officiellement révélé leurs résultats. Les seules données que nous connaissions étaient des estimations faites par CNMC dans lesquelles il était indiqué en 2018 que Netflix avait atteint plus de deux millions de foyers, HBO Espagne 475 000 utilisateurs et Prime Video 656 000. Ces estimations n’aimaient pas le secteur, qui, selon elles, ne reflétait pas la réalité et donnait des résultats beaucoup plus importants que les vrais. Pas étonnant pourquoi La CNMC a finalement décidé d’arrêter la publication des chiffres en n’obtenant pas la clarté nécessaire parmi les répondants, donnant ainsi la raison des réclamations obtenues. De cette façon, l’analyse des résultats de Mitele Plus et Atresplayer Premium par rapport au reste du marché est impossible, mais ce que nous pouvons faire, c’est comparer les résultats obtenus entre eux. Pour l’instant, Atresmedia a réussi à surpasser son concurrent avec son engagement envers le contenu de fiction exclusif, et bien que la différence entre les deux ne soit pas trop élevée, pour l’instant Atresplayer Premium a réussi à se placer derrière delant.e.

.