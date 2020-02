MkLeo remporte le tournoi Super Smash Bros.Ultimate dans Frostbite 2020

Le MkLeo mexicain est imparable en ce qui concerne Super Smash Bros.Ultimate. Ce n’est pas pour rien le numéro un mondial, mais encore une fois démontré dans Frostbite 2020 qui a eu lieu ce week-end au Crowne Plaza de Détroit, aux États-Unis. MkLeo est une machine de coup de pied arrière sur Nintendo Switch.

Mais ce n’était pas si facile pour MkLeo d’atteindre la finale de Frostbite. Il a perdu contre Prodigy (3-0) lors de la 96 meilleure phase, ce qui l’a forcé à affronter les joueurs de niveau Salem, Dark Wizzy, Samsora et Nairo de la catégorie des perdants, jusqu’à ce qu’il atteigne le Top 8. Le tournoi n’a pas C’est devenu plus facile. Là, il a combattu contre Zackray, Dabuz, Tea et Tweek, cependant, il a atteint la finale où il y a eu une grosse surprise. Les deux finalistes étaient mexicains.

En finale de Frostbite 2020, MkLeo affrontait Enrique “Maister” Hernández … le sixième meilleur au monde. Cependant, disons que ce fut un combat de processus dans lequel j’ai joué avec Byleth et Joker, tandis que Maister a combattu avec Game & Watch et Pichu.

Après un début d’année honteux pour MkLeo après avoir perdu la fin de Genesis 7, cette nouvelle victoire estC’est un signe que le Mexique est une puissance dans Super Smash Bros.Ultimate.

MkLeo et Maister Ils ont concouru avec 1 200 autres joueurs.

.