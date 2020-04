MLB Superfan Bill Nye a été dévasté par le scandale de tricherie des Astros de Houston

L’histoire de l’intersaison en Ligue majeure de baseball cet hiver a été le scandale de la tricherie des Astros, qui a provoqué la colère de nombreux fans de baseball à propos de la tricherie réelle et de la façon dont le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a géré la situation en termes de sanctions.

Même des stars dans d’autres sports, comme la superstar de la NBA LeBron James, ont écrasé Manfred pour sa gestion de la situation. Mais il y a une célébrité en particulier qui, étonnamment, a été dévastée par le scandale du vol de pancartes – Bill Nye the Science Guy, qui a discuté de la tricherie dans une interview en podcast.

Qu’est-ce que le scandale de la tricherie des Astros?

En novembre 2019, The Athletic a écrit un article basé sur des informations obtenues par l’ancien lanceur des Astros Mike Fiers sur la façon dont l’équipe a triché en 2017, la saison où les Astros ont remporté leur premier titre des World Series.

Selon le rapport, l’équipe a utilisé le flux de caméras sur le terrain pour faire en sorte que les gens du clubhouse déterminent la prochaine étape et informer les joueurs de l’abri afin qu’ils puissent transmettre les informations au frappeur en frappant sur des poubelles.

MLB a mené une longue enquête et a déterminé que les affirmations de Fiers étaient vraies. Manfred a suspendu le directeur général d’Astros Jeff Luhnow et son manager A.J. Hinch pour la saison, mais l’équipe a ensuite licencié les deux. Manfred n’a puni aucun joueur actif, ce qui a provoqué une grande partie du tollé chez les fans.

Le scandale de la tricherie a bouleversé Bill Nye

Nye, qui est devenu célèbre pour son émission de télévision des années 1990 dans laquelle il a expliqué la science aux enfants, a exprimé son opinion sur le scandale de la tricherie des Astros. Nye a discuté de la situation dans une interview sur le podcast de Justin Long.

Dans le chat, Nye a réfuté la croyance de certaines personnes que la tricherie n’avait pas d’importance parce que c’était juste du sport et ne les affectait pas. Nye a riposté à ces personnes, expliquant qu’au moins un milliard de dollars s’échappent avec les World Series, entre les salaires des joueurs, la vente des billets et les paris sportifs.

Il a ensuite expliqué comment «chaque terrain compte» lorsque vous jouez au plus haut niveau du sport, et que les statistiques sont plus significatives au baseball que dans d’autres sports. Nye a poursuivi en expliquant comment «Chaque terrain est une statistique. Chaque terrain est un point de données qui entre dans la grande base de données du baseball… Le jeu est si dur et si compliqué. »

Nye a ensuite fait valoir que beaucoup de fans de baseball faisaient. Avec si peu de temps pour lire la balle qui sort de la main du lanceur avant de devoir décider si elle doit se balancer, «savoir où va être le lancer est tout simplement énorme.»

LeBron James dénonce le commissaire Rob Manfred

Alors que les critiques de Nye visaient les Astros pour avoir triché, d’autres personnes célèbres ont jeté de l’ombre sur Manfred pour ce qu’ils considèrent comme une punition clémente pour l’équipe et, en particulier les joueurs, James est l’une de ces célébrités qui a appelé Manfred pour les punitions. il a rendu.

James a fustigé Manfred sur Twitter peu de temps après l’annonce de la punition. Il a commencé par admettre qu’il ne jouait pas au baseball, mais a continué en disant qu’il faisait du sport et savait que “si quelqu’un me trompait en remportant le titre et que je le découvrais, je serais F * ^ king en colère!”

Il a poursuivi en écrivant qu’il serait «incontrôlable» sur ce qu’il ferait. J’ai ensuite commencé à m’adresser spécifiquement à Manfred, en écrivant «Écoutez ici le commissaire de baseball, écoutez vos joueurs parler aujourd’hui de la façon dont ils sont dégoûtés, fous, blessés, brisés, etc.».

Il a conclu les deux tweets en disant à Manfred qu’il devait y remédier “pour le sport” et a terminé avec le hashtag #JustMyThoughtsComingFromASportsJunkieRegardlessMyOwnSportIPlay.