Mme de la minisérie America ‘, avec Cate Blanchett, première le 15 avril sur HBO Espagne

Bien que les premières simultanées de séries américaines en Espagne soient déjà une réalité plus que consolidée, il existe de nombreux titres qui continuent à être décrochés car ils ne sont pas distribués. Heureusement, Cela n’a pas été le cas de «Mme America ‘, la nouvelle mini-série FX avec Cate Blanchett, qui sera disponible pour les utilisateurs de HBO Espagne sans attendre les États-Unis.

Sarah Paulson dans ‘Mme Amérique »

La première de ‘Mme. America ‘sur HBO Espagne aura lieu le 15 avril. A partir de ce moment, vous pouvez accéder au début de cette mini-série, dont l’attraction principale est un casting dans lequel non seulement le double oscarisé brilleComme on retrouve également des noms comme Sarah Paulson, Rose Byrne, John Slattery, Elizabeth Banks, Margo Martindale, Uzo Aduba ou James Marsden.

La fiction est composée de neuf épisodes, qui concentrent également plus que le talent saisissant dans les coulisses. Anna Boden et Ryan Fleck, responsables de “Captain Marvel” sont passés par le poste de direction et “An Almost Funny Story”, faisant quatre chapitres de la mini-série, y compris les deux premiers. En outre, le créateur et showrunner est Dahvi Waller, scénariste lauréat d’un Emmy pour son travail exceptionnel sur «Mad Men».

Aspect kaléidoscopique

«Mme Amérique »se concentre sur L’histoire vraie de Phyllis Schlafly, le militant conservateur qui s’est battu bec et ongles pour renverser l’amendement sur l’égalité des droits dans les années 1970. Et pour donner plus de profondeur à l’histoire le point de vue d’autres femmes de l’époque sera apportécomme les féministes de la deuxième vague Betty Friedan, Gloria Steinem, Bella Abzug, Shirley Chisholm et Jill Ruckelshaus.

