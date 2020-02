Mme Lauryn Hill, Usher et TLC au Headline Lovers & Friends Festival

Appel à tous les amoureux.

Goldenvoice rassemble certains des meilleurs hip-hop et R&B pour son premier festival Lovers & Friends. La fête d’une journée aura lieu le samedi 9 mai au Grounds at Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie, avec une programmation all-star d’hier et d’aujourd’hui.

Mme Lauryn Hill, Usher et TLC figurent parmi les têtes d’affiche. Usher sera également rejoint par ses collaborateurs «Lovers and Friends» Ludacris et Lil Jon.

La facture nostalgique comprend les légendes du rap Nelly, Lil ’Kim, Foxy Brown, Eve, Trina, Ja Rule, Fat Joe et Ma $ e, ainsi que des puissances R&B comme Brandy, Monica, 112 et SWV. Ils seront rejoints par des actes récents dont Jhené Aiko, Summer Walker, Megan Thee Stallion et Saweetie.

Les billets pour les amoureux et les amis seront en vente le vendredi 21 février à 10 h 00 HNP, avec une prévente à partir du jeudi. Les prix varient de 145 à 175 $ pour GA, 230 à 250 $ pour VIP et 450 $ pour Super VIP.

Voir la programmation complète ci-dessous.