Modder transforme chaque ennemi de la démo ‘Resident Evil 3’ en Nemesis

Avec le Resident Evil 3 remake démo maintenant, dans lequel nous étions trop heureux de plonger, certains fans ont déjà décidé de modifier la démo. Et quelle est la première chose qu’ils font?

Transformez chaque ennemi en Némésis, bien sûr!

FluffyQuack (qui a également découvert du code plutôt intéressant dans la démo) a créé un mod qui remplace tous les zombies du jeu par des clones de Nemesis. Amusement.

Maintenant accordé, ce n’est pas parfait, car certains des clones de Nemesis seront dans leur pose en T, ou ne s’adapteront pas aux animations de certaines scènes de script, mais une fois que les choses auront commencé…

Si vous êtes prêt à relever le défi, vous pouvez accrocher le mod (avec le gestionnaire de mod de FluffyQuack) ici. Nous attendons Thomas The Tank Engine ensuite.

Resident Evil 3 et Resident Evil Resistance arrive sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 3 avril.