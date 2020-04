Modern Family aura une grande finale après 11 saisons | AP

La série comique à succès Modern Family prend fin 8 avril prochain après 11 saisons alors il promet à tout son public d’avoir un fin cela les laissera satisfait au travail.

Steven Levitan et Christopher Lloyd, qui étaient les scénaristes y les producteurs de la série, ils étudiaient des idées pour cette série qui s’est avérée être un succès, alors ils ont proposé une série de comédie faite avec un peu de faux style documentaire.

Toutes ces choses sont assez connues, mais assez différentes pour que cette série ait une chance “, se souvient Lloyd, qui pensait quand lui et Levitan se sont mis à écrire le premier scénario de” Modern Family “.

Il ne fait aucun doute que le meilleur des idées Ils se produisent lorsque vous vous y attendez le moins, tout comme cela leur est arrivé, qui était lors d’une fête quand ils ont commencé à se remettre en question.

Je n’y croyais pas. J’étais à une fête avec l’un de mes amis «Frasier» et j’ai dit: «Je pense que c’est une bonne pièce écrite, mais je vous la vendrais pour 10 $ parce que je ne pense pas que ça va nulle part.» »

Modern Family mettra fin à cette mercredi prochain après 11 ans sur petit écran, gagnant tout au long de l’émission cinq Emmy Awards pour la meilleure comédie, correspondant au record de “Frasier”.

Cette série a construit une histoire sans aucun doute honorer son titrecar il y avait un grand mélange de couples et de personnages, jeunes et vieux, hétérosexuels et gays, ce qui reflète le changement dans les foyers des États-Unis et a révélé qu’il n’y a toujours pas assez de tolérance et de compréhension.

Will & Grace était le première série en mettant un personnage gay en tant que protagoniste, mais Modern Family avait un perspective différente où Cameron et Mitchell étaient non seulement un couple dévoué mais les parents aimants de Lily

En tant que militant pour l’égalité LGBTQ, c’était un travail que j’ai pris très au sérieux, je suis très fier de dire que Mitch et Cam sont devenus les pierres angulaires de la culture populaire dans la lutte pour l’égalité du mariage et ont apporté à un couple gay dans les couloirs de tant de gens “, a déclaré Ferguson.

De même, l’acteur Rico Rodríguez, qui a joué le fils précoce de Sofía Vergara, est également fier de tout ce qu’il a aidé à apporter à la télévision.

Jouer un Latino à l’écran était le plus grand honneur. En grandissant, vous n’avez pas vu beaucoup de gens comme moi ou ma famille. J’ai beaucoup de Glorias et beaucoup de Mannys dans ma famille “, a déclaré Rico.

Comme prévu et en raison du sujet à traiter dans la série, cette n’a pas pu échapper aux critiques du public à certaines occasions.

Cependant, finir une série après tant d’années d’accompagnement de milliers de familles ce n’est pas facile du tout car il doit sans aucun doute répondre aux attentes de ses adeptes.

Personnellement, j’aime les fins dans lesquelles les personnages vivent d’une certaine manière ce que vivent les téléspectateurs, ce qui doit dire au revoir “, a déclaré Levitan, qui a écrit la première demi-heure du dernier épisode.

Reconnaissez également que les gens méritent une bonne fin car ils ont consacré une grande partie de leur vie à connaître l’histoire.

C’est émotionnel pour beaucoup de gens. Ils ont consacré beaucoup de temps à ces personnages … donc leur donner la fin émotionnelle qu’ils recherchent / veulent est pour moi la meilleure façon de partir. “

Lloyd, qui a écrit la seconde moitié de la finale de la série, a déclaré que ce serait vraiment un commencer pour tous ceux qui ont accompagné la série depuis le début.

Je pensais que c’était une meilleure stratégie pour inciter les gens à emprunter de nouveaux chemins et, d’une certaine manière, à transmettre le contrôle de ces personnages au public à ce moment-là, le public sera heureux d’imaginer les personnages commençant de nouvelles aventures, de nouveaux défis “, a déclaré Lloyd.

Heureusement, la série réussi à terminer l’enregistrement beaucoup avant la crise que les whips du monde entier arriveront, il n’y a donc pas eu de retard dans son dernier chapitre.

La fin sera précédée du documentaire “Un adieu moderne”, Un regard sur sa création et sa carrière réussie.

