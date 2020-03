«Modern Family»: Beatrice, Bouledogue français qui joue Stella, décède

La dernière chose dont nous avions besoin pour commencer cette semaine était plus de mauvaises nouvelles, et pourtant, nous sommes ici: quelques jours seulement après la fin de la production de Modern Family pour sa 11e et dernière saison, Beatrice, le bouledogue français qui a volé la scène et qui a joué le compagnon canin bien-aimé de Jay Pritchett Stella, est décédée, rapporte notre site sœur Deadline.

“Repose en paix, douce Béatrice”, a tweeté Jesse Tyler Ferguson, qui incarne le fils de Jay, Mitchell, dans le hitcom ABC. “Nous vous aimons tant.” Son message était accompagné d’une photo de lui avec son mari Justin Mikita et Beatrice sur le plateau – et un emoji pleurant qui parle pour nous tous. Jusqu’à présent, aucune cause de décès n’a été annoncée.

Bien que Beatrice ait fait partie de la famille moderne, euh, famille depuis que le personnage de Stella a été introduit dans la saison 2, à l’époque, elle n’avait été qu’une doublure pour un autre chien, Brigitte.

Selon le Daily Mail, un différend entre le propriétaire de Brigitte et l’agence des animaux qui l’a embauchée les a obligés à «patter» sa carrière, ce qui a ouvert la voie à Beatrice pour reprendre le rôle dans la saison 4. (Inutile de dire que elle avait depuis marqué son territoire, pour ainsi dire.)

Alors, y a-t-il un souvenir “Stella” que vous aimeriez partager? Les membres de votre famille à quatre pattes étaient-ils également fans de Beatrice?