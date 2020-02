Modern Family s’incline avant la saison 12 – Les fans britanniques réagissent avec émotion et les acteurs disent au revoir – HITC

Les espoirs se sont tournés vers la saison 12 de Modern Family, mais est-ce plus à venir?

Nous serions tous très heureux de découvrir la saison 12 de Modern Family.

Quelle est votre sitcom préférée?

Il y en a tellement de formidables que nous chérissons au fil des ans, notamment Brooklyn Nine-Nine, Arrested Development, Friends, It’s Always Sunny in Philadephia et The Big Bang Theory.

Cependant, nous sommes ici pour parler d’un autre favori populaire.

Modern Family est arrivé sur les écrans en 2009, bénéficiant maintenant d’un héritage admirable s’étalant sur plus d’une décennie. Créés par Christopher Lloyd et Steven Levitan, nous avons été immédiatement attirés par Jay Pritchett et sa famille à Los Angeles. Chaque épisode depuis le tout premier a été comme un câlin et peu de spectacles sont si dignes d’une dépendance excessive, avouons-le.

Nous avons maintenant été avec ces merveilleux personnages pendant onze saisons, célébrant de nombreuses récompenses – des Golden Globes aux Emmys – en cours de route.

Famille moderne: pas de saison 12

Modern Family ne sera pas de retour pour la saison 12, car il a été confirmé que la saison 11 est la dernière saison de l’émission.

Le dernier épisode – intitulé “” Finale Part 2 “devrait être diffusé initialement le mercredi 8 avril 2020. Après cela, nous devrons simplement revenir en arrière et regarder la série à nouveau. Honnêtement, cela semble assez attrayant, mais nous préférons toujours de nouveaux épisodes!

Bien sûr, ils ne peuvent pas se dire au revoir sans tenter de livrer la saison la plus mémorable à ce jour et cela signifie des stars invitées. Comme l’a souligné Entertainment Weekly, ils en ont quelques-uns étonnants, dont Jordan Peele (directeur de Get Out), Elizabeth Banks (Charlie’s Angels), Courteney Cox (Friends) et David Beckham.

Il sera difficile de le voir disparaître, mais le sentiment est réciproque.

Les fans de Modern Family se tournent vers Twitter

Tant de fans se sont tournés vers Twitter pour couvrir la saison 11 de Modern Family avec les plus grands éloges.

En voir autant d’amour pour nous nous donne encore plus envie que la saison 12 soit une réalité, mais nous supposons que toutes les bonnes choses doivent prendre fin.

Découvrez une sélection de tweets:

Rico Rodriguez sur la dernière saison de Modern Family

L’acteur de Manny Delgado, Rico Rodriguez, a grandi sous nos yeux sur la série.

En conversation avec Hollywood Life, il a ouvert ses portes avant la fin de la saison 11 et a déclaré: «C’est ma deuxième famille, donc je sais qu’une fois que nous aurons terminé en mars, je vais penser que nous allons revenir et démarrage en juillet. Ça va être bizarre quand cette période de l’année reviendra et nous savons que nous n’allons pas nous réunir pour recommencer le tournage. “

De même, ça va être bizarre pour les fans qui oublient momentanément qu’il n’y en a plus et se demandent quand la saison 12 fera surface.

Il a poursuivi: «Ça va certainement être bizarre et une période d’ajustement. Mais il peut aussi être amusant de s’aventurer. Je pense que tous les acteurs peuvent s’aventurer et faire des choses qui peuvent être différentes de ce que nous avons déjà fait, mais ce sera bizarre. Mais je pense que nous resterons toujours en contact et tout. “

Nous espérons tous les voir sauter à bord d’une gamme de nouveaux projets passionnants… bonne chance à tous et merci pour des années de divertissement!

Dans d’autres nouvelles, les fans pensent avoir trouvé la petite amie d’Aitch sur Instagram.