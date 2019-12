Modern Warfare est le jeu multijoueur COD le plus joué des consoles actuelles

Modern Warfare est le COD multijoueur le plus joué des consoles actuelles

le Guerre moderne sous-série de Appel du devoir est l'une des franchises de jeux vidéo les plus acclamées et les plus vendues et le redémarrage de cette année a été l'un des jeux les plus attendus de l'année. Maintenant, Activision a révélé qu'il s'agit du jeu multijoueur le plus joué de la franchise au cours de ses 50 premiers jours de sortie!

Le studio d'édition a également annoncé que le tireur est devenu le jeu premium le plus vendu de 2019 aux États-Unis à ce jour avec plus de 1 milliard de dollars vendus dans le monde et a dépassé les 500 millions d'heures multijoueurs jouées depuis sa sortie avec près de 300 millions de matchs multijoueurs.

"La dynamique de Modern Warfare depuis le premier jour a été incroyable", Byron Beede, vice-président exécutif et directeur général de Appel du devoir, Activision, a déclaré dans un communiqué. «Les joueurs passent un bon moment et continuent de s'engager dans l'expérience multijoueur au plus haut niveau depuis des années. Nous constatons également de nouveaux records de franchise pour cette génération de consoles en heures jouées, heures par joueur et joueurs quotidiens moyens. C'est formidable de voir la réaction des fans au travail acharné de nos équipes de développement dirigées par Infinity Ward. Les joueurs passent un bon moment, et il y a beaucoup plus à venir alors que nous continuons à proposer de nouveaux contenus. »

Le nouveau thriller d’Activision unit l’énorme Appel du devoir communauté pour jouer ensemble grâce à la prise en charge du jeu croisé et de la progression croisée et pour profiter d'une charge de nouveaux contenus post-sortie gratuits pour tous les joueurs sur toutes les plateformes. Call of Duty: Modern Warfare dispose d'un nouveau moteur offrant une expérience immersive et photo-réaliste sur l'ensemble du jeu.

"Nous réunissons nos joueurs pour jouer sur toutes les plates-formes et cela se poursuit aujourd'hui avec une nouvelle vague de contenu accessible à tous gratuitement", Patrick Kelly, directeur du co-studio et directeur créatif du développeur Infinity Ward, a déclaré dans un communiqué. «À partir d'aujourd'hui, Vacant et Shipment sont en rotation multijoueur complète. Les joueurs peuvent également sauter dans de nouvelles cartes Gunfight, jouer une nouvelle mission Special Ops et jouer à de nouveaux modes amusants, à commencer par Cranked. »

Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés alors que les joueurs jouent le rôle d'opérateurs mortels de niveau 1 dans une saga palpitante qui affectera l'équilibre mondial du pouvoir. Call of Duty: Modern Warfare engloutit les fans dans un récit incroyablement brut, granuleux et provocateur qui apporte une intensité inégalée et met en lumière la nature changeante de la guerre moderne. Développé par le studio qui a tout commencé, Infinity Ward offre une réinvention épique de la série emblématique de Modern Warfare à partir de zéro.

Au-delà de la campagne, les joueurs seront plongés dans le terrain de jeu en ligne ultime avec une expérience multijoueur classique et un tout nouveau mode de jeu coopératif, comprenant une collection de missions coopératives stratégiques accessibles à tous les niveaux de compétence.