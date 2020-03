MODOK serait le prochain méchant de la prochaine phase du MCU

La prochaine phase du MCU est un mystère … mais une nouvelle rumeur souligne que très bientôt l’un des méchants les plus rares de Marvel Comics pourrait faire ses débuts sur grand écran ou, peut-être, à travers une série télévisée. Nous parlons de MODOK, l’organisme mental / mobile / mécanisé conçu uniquement pour tuer.

Selon MCU Cosmic, l’expert en fuite Daniel Richtman a révélé que MODOK pourrait apparaître dans la prochaine phase du MCU. Et bien que l’on ne sache pas encore dans quel nouveau projet cet entêté ferait ses débuts, le site suggère qu’il se produirait en Ant-Man 3Bien que les possibilités soient énormes, cela pourrait également se produire dans l’un des nombreux projets télévisés de Marvel Studios en développement, tels que WandaVision, The Falcon and Winter Soldier, Moon Knight et She-Hulk.

La raison pour laquelle MCU Cosmic laisse entendre que MODOK apparaîtra dans Ant-Man 3, c’est parce que le directeur de la franchise Peyton Reed et l’acteur John Hodgman semblent être une fidèle paire de fans à tête flottante. Dans une interview de 2018 avec Heroic Hollywood, Reed a révélé que Hodgman avait insisté à plusieurs reprises pour qu’il soit considéré comme donnant vie à MODOK.

Voici les mots de Reed:

«Non seulement vous avez mentionné MODOK, mais je reçois parfois des messages de John Hodgman. Il a toujours voulu jouer au MODOK. C’est votre mission dans la vie. Il est un grand fan de Marvel Comics. John pousse depuis des années le MODOK! MODOK! ». Nous parlons toujours de MODOK parce qu’il est peut-être le personnage le plus bizzarro de l’univers Marvel ».

MODOK a été créé par Stan Lee et Jack Kirby, et Il a fait sa première apparition dans Marvel Comics dans Tales of Suspense # 93 en 1967.

Ant-Man 3 est attendu commencer le tournage au début de l’année prochaine. Cependant, très bientôt MODOK aura sa propre série télévisée animée qui sera diffusée via le service de streaming Hulu.

