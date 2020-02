“Moins cher par la douzaine” & “Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief” bientôt à Disney +

Disney a publié sa vidéo «Next on Disney +» pour de nouveaux ajouts à venir sur la plate-forme de streaming en février, révélant deux nouveaux titres clés du catalogue des studios 20th Century.

Vendredi 14 février, «Cheaper by the Dozen» et «Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief» seront tous deux ajoutés à Disney +.

Moins cher à la douzaine

La progéniture Baker déménage à Chicago après que le patriarche Tom ait obtenu un poste d’entraîneur de football à la Northwestern University, forçant sa femme écrivaine, Mary, et les 12 enfants du couple à effectuer un ajustement majeur. La transition fonctionne bien jusqu’à ce que les exigences du travail éloignent les parents de la maison, laissant les enfants s’ennuyer – et de plus en plus espiègles.

Percy Jackson et les Olympiens: le voleur de foudre

Adolescent sujet aux accidents, Percy découvre qu’il est en fait un demi-Dieu, le fils de Poséidon, et qu’il est nécessaire lorsque la foudre de Zeus est volée. Percy doit maîtriser ses nouvelles compétences afin d’éviter une guerre entre les dieux qui pourrait dévaster le monde entier.

Disney est actuellement en train de créer une toute nouvelle version de «Cheaper by the Dozen» et récemment l’auteur de la série Percy Jackson a été en pourparlers avec l’équipe Disney + pour travailler sur de futurs projets. Ces deux titres pourraient donc être un élément clé de l’avenir de Disney +.

Êtes-vous impatient que ces films arrivent sur Disney +?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.