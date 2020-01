Moins de remorques à venir ce dimanche – / Film

Je me souviens quand c’était une grosse affaire qu’un espace publicitaire de 30 secondes au Super Bowl coûtait 1 million de dollars. Mais depuis plus de vingt ans, le prix a atteint de nouveaux sommets: cette année, chaque tranche de 30 secondes pendant le match coûtera 5,6 millions de dollars. Ce prix devient un peu trop pour Hollywood, et un nouveau rapport indique qu’Universal et Disney seront les seuls grands studios à publier des bandes-annonces pendant le jeu lui-même. Voici ce que nous attendons de voir lors du grand match de dimanche.

Selon The Hollywood Reporter, Disney et Universal feront leurs débuts dans les bandes-annonces pendant le jeu et Paramount “aura une présence majeure en avant-match”, où les spots télévisés ne coûtent pas autant. Voici une ventilation rapide par studio de ce que nous devrions voir.

Primordial

THR dit que Paramount diffusera des spots d’avant-match pour A Quiet Place Part II, Sonic the Hedgehog et The SpongeBob Movie: Sponge on the Run. Une bande-annonce de Top Gun: Maverick semble également inévitable, et je suppose qu’ils débourseront suffisamment d’argent pour avoir cet air pendant le match.

Universel

Insiders a déclaré à THR qu’Universal diffusera des publicités pour Illumination Entertainment’s Minions: The Rise of Gru, ainsi que F9. La bande-annonce complète de F9 sort ce vendredi en lien avec une énorme fête de sortie de bande-annonce à Miami, où se déroule cette année le Super Bowl. Je suppose qu’il est possible que les deux bandes-annonces contiennent des images différentes, mais le studio diffusera probablement la même (ou une version abrégée de la bande-annonce de vendredi) pendant le jeu.

Disney

THR suppose que Disney pourrait lancer de nouveaux looks sur Mulan, Black Widow des Marvel Studios et les deux titres Pixar de cette année, Onward et Soul. Et ne comptez pas non plus les titres Disney + – ce serait le bon moment pour commencer les premières images d’émissions Marvel comme The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision.

Pendant ce temps, Warner Bros.et Sony ne participeraient pas aux festivités. Je ne serais pas surpris de voir Lionsgate apparaître avec une bande-annonce de I Still Believe, le biopic du musicien chrétien Jeremy Camp (la religion est devenue aussi étroitement liée au football que le patriotisme et l’armée), ou peut-être même notre premier aperçu de Searching Le nouveau thriller du réalisateur Aneesh Chaganty, Run, qui sort en salles cet été. (Il y a aussi une chance extérieure que le studio puisse faire ses débuts pour Chaos Walking, le film de science-fiction de Doug Liman longtemps retardé qui met en vedette Tom Holland et Daisy Ridley, mais comme ce film n’a pas encore de date de sortie officielle, cela semble moins probable.)

Et n’oubliez pas Netflix, qui a une liste de films absolument remplie sur sa programmation 2020. Le streamer a prouvé par le passé qu’il était prêt à débourser de l’argent pour attirer l’attention pendant le Super Bowl, comme lorsqu’ils ont sorti le Cloverfield Paradox après la sortie du jeu il y a quelques années. Nous surveillerons le match dimanche, alors revenez nous voir pour savoir ce que vous devez voir.

