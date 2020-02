Moins que ultra – / Film

Le problème de longue date avec les films de cinéma pour les émissions d’animation populaires en cours est qu’ils finiront inévitablement par être généralement bien. De par leur nature, ils n’affectent pas – et ne peuvent pas – affecter le cours de la série. Les films pour des émissions comme Pokémon, Naruto, Bleach et d’autres se trouvent dans l’espace étrange dû à leur existence à ladite série et d’être essentiellement des pièces de fan-service non canoniques et coûteuses.

My Hero Academia: Heroes Rising fait peu pour briser ce moule. Deuxième film théâtral de la série animée de super-héros populaire (la première, My Hero Academia: Two Heroes, sortie en salles en 2018), Heroes Rising est une impressionnante pièce de fan-service avec un beau travail de personnage et certains des combats les plus inventifs et les plus éblouissants séquences que la série n’a jamais vues. Mais un complot recyclé et un méchant menacent de condamner le film aux échelons inférieurs des films d’animation oubliables. Heureusement, le drame axé sur les personnages et une prémisse de tranche de vie estivale, qui prend la classe 1-A des États-Unis. Du lycée à une île de pêche éloignée dans le cadre d’un nouveau programme de héros temporaire, Heroes Rising est une montre intéressante même pour les occasionnels My Hero Academia ventilateur.

Se déroulant quelque temps après la fin de la quatrième saison de My Hero Academia, actuellement diffusée, Heroes Rising suit la classe 1-A alors qu’ils sont envoyés sur l’île de Nabu en tant que remplaçant temporaire jusqu’à ce que l’île paisible soit affectée à son propre héros. Les héros en formation sont ravis de travailler en tant que héros officiels, même si la plupart du travail est une corvée banale comme la réparation de tracteurs ou le travail de sauveteur. À l’exception du Bakugo à tête brûlée, qui traque l’île à la recherche d’un méchant à combattre, les étudiants sont ravis de plaire aux aimables villageois de l’île Nabu, qui apportent aux enfants toutes sortes de cadeaux, d’épicerie et de produits de la ferme en guise de remerciement pour leurs actes. Notre protagoniste au bon cœur Deku est, naturellement dans son élément, sa compassion démesurée inspirant le héros aspirant le plus mignon de l’île, un jeune garçon timide nommé Katsuma dont la sœur aînée malicieuse Mahoro déteste les héros. Ces deux sont les personnages centraux de ce film (qui n’apparaîtront probablement jamais dans la bonne série), alors que Quirk de Katsuma devient la cible du méchant voleur de Quirk, Nine.

L’un des éléments gagnants de My Hero Academia est sa distribution colorée de personnages qui, en plus d’avoir des super-pouvoirs vraiment inhabituels et hilarants (appelés Quirks dans la série) se composent des meilleurs ensembles d’animes shounen récents. L’anime Shounen, aka anime destiné aux garçons, a longtemps prospéré grâce à la sympathie de leurs personnages alternativement badass / couvaison / tous les personnages ci-dessus – certains usurpant même la popularité du protagoniste. Naruto a perfectionné l’ensemble shonen avec son groupe diversifié de personnages entourant son personnage principal, tandis que My Hero Academia a développé cela, créant un groupe harmonieux de personnages de soutien loufoques qui ne surpassent toujours pas notre héros principal, Deku. Mais en conséquence, les camarades de classe de classe 1-A sont souvent poussés à l’arrière-plan pendant la série en faveur de l’arc de Deku. Le grand succès de Heroes Rising est la façon dont il ramène la vedette aux camarades de classe UA dont nous sommes tombés amoureux (à l’exception de Mineta – le personnage pervers maladroit est obsolète depuis des décennies et je le déteste).

Nous passons plus de temps avec ces personnages dans Heroes Rising que nous n’en avons depuis des mois, et c’est merveilleux. Fréquemment menacé dans la série, il est rafraîchissant de voir la classe 1-A prospérer en harmonie au début de Heroes Rising, qui se déroule plus comme un film serein de Mamoru Hosoda tranche de vie qu’un film de super-héros. Et aucun personnage ne bénéficie plus des projecteurs que Bakugo, qui a été présenté au début de la série animée comme le rival violent et de mauvaise humeur du héros en herbe de Deku, mais a disparu au second plan dans les arcs récents. Heroes Rising se penche enfin sur le côté perspicace et pensif de Bakugo, que la série a abordé mais n’a jamais développé, le faisant devenir à nouveau le fleuret de Deku et son partenaire réticent. Ce sont Deku et Bakugo qui mènent la charge de la protection de Mahoro et Katsuma, et Deku et Bakugo qui finissent par se tuer presque dans la lutte contre les méchants extrêmement puissants du film.

Mais alors que la parenté méfiante de Deku et Bakugo est une aubaine pour le film, les méchants sont pitoyablement mauvais. Neuf est une arnaque flagrante de la cible de la série All For One, jusque dans la conception des personnages et les pouvoirs de vol de Quirk, qui restent étrangement vagues tout au long du film. Je pense que certains d’entre eux ont à voir avec les dragons? Ou la météo? Quoi qu’il en soit, Nine et son groupe de sbires ne pourraient pas être plus paresseusement créés par l’auteur de la série Yôsuke Kuroda. Même sa mission – créer un «nouveau monde» dans lequel règnera la volonté puissante – est si clairement à moitié assaillie qu’elle est presque insultante.

C’est une bonne chose Kenji Nagasaki, intensifiant la réalisation d’épisodes de la série animée, dirige l’enfer hors de Heroes Rising. Nagasaki utilise le plus gros budget du film, donnant le coup d’envoi avec une poursuite en voiture passionnante assistée par CG qui donne l’impression d’avoir été arrachée à Ghost in the Shell. Et il se révèle apte à équilibrer le ton tranquille de la première moitié du film avec l’action gonzo qui fait la renommée de My Hero Academia. Et oh, cette action. Je dois admettre que j’ai été un peu retiré de My Hero Academia ces derniers temps, dont les séquences de combat dans les derniers épisodes ont commencé à sembler redondantes. Mais les combats de Heroes Rising ondulent avec la pure adrénaline et la pulpe qui incarnent My Hero Academia comme la réflexion animée surdimensionnée des bandes dessinées de super-héros américains. Le combat culminant est à couper le souffle dans sa représentation d’un combat bouleversant qui déchire presque ses héros de membre en membre, sur un piano scintillant discordant. Mais ce point culminant est encore plus impressionnant dans sa destruction du statu quo et de la dynamique entre Deku et Bakugo… avant de balayer proprement tous ces changements sous le tapis.

Dans la préparation de son apogée épique et scandaleuse, My Hero Academia: Heroes Rising semblait avoir pu être un film d’anime révolutionnaire – jusqu’à ce qu’il ne soit pas. Avec son annulation maladroite de tous les événements qui se sont produits au cours du film, qui comprend un peu de perte de mémoire, Heroes Rising n’ajoute pas grand-chose à sa série originale ou au paysage général des films d’anime. Mais vous regarderez encore et encore cette grande scène de combat sur YouTube.

/ Classement du film: 6 sur 10

