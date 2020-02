Molly Hagan rejoint le redémarrage de Walker de Jared Padalecki

Molly Hagan se joint au redémarrage de Walker de Jared Padalecki

La date limite rapporte que Molly Hagan (Souiller, Jane la Vierge, iZombie) a rejoint The CW’s Marcheur redémarrer en face de Jared Padalecki (Surnaturel) comme une série régulière. Hagan jouera également aux côtés de Mitch Pileggi (Les X-Files, Surnaturel), Keegan Allen (Jolies petites menteuses) et Lindsey Morgan (Le 100).

Marcheur suit Cordell Walker (Padalecki), un veuf et père de deux enfants avec son propre code moral, qui rentre chez lui à Austin après avoir été sous couverture pendant deux ans, pour découvrir qu’il y a un travail plus difficile à faire à la maison. Il tentera de renouer avec ses enfants, de naviguer dans les affrontements avec sa famille et de trouver un terrain d’entente inattendu avec son nouveau partenaire (Morgan) – l’une des premières femmes de l’histoire des Texas Rangers – tout en devenant de plus en plus méfiant à propos des circonstances entourant celle de sa femme. décès.

Hagan jouera Abeline Walker, Walker’s (Padalecki), une force de la nature imparable. Abeline est un éleveur texan de troisième génération. Intelligente et perspicace, elle met toujours la famille au premier plan et n’hésite jamais à donner des conseils, qu’elle soit demandée ou non.

La série est écrite et produite par Anna Fricke (Être humain, Valeur) et exécutif produit par Dan Lin et Lindsay Liberatore de Rideback ainsi que Padalecki. Marcheur est de CBS Television Studios en association avec Rideback.

