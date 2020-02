Molly Shannon Cast dans “Big Deal” – Showtime Comedy Pilot

HISTOIRES CONNEXES

TVLine a appris que Showtime organisait une petite soirée d’anciens élèves du samedi soir en direct, faisant appel à Molly Shannon pour jouer dans le pilote de comédie de Vanessa Bayer Big Deal.

Inspiré par le passé de Bayer, Big Deal – qui a été commandé pour la première fois en novembre dernier – incarne l’actrice en tant que femme qui a surmonté la leucémie infantile pour réaliser son rêve de décrocher un emploi en tant qu’hôte de chaîne de magasinage à domicile.

Shannon apparaîtra dans le pilote d’une demi-heure en tant que Jackie, un hôte charismatique et populaire du réseau. Si Big Deal est choisi pour la série, Shannon sera un habitué de la série à part entière. En plus de ses nombreuses années sur SNL, ses récents crédits TV incluent Will & Grace, Divorce et The Other Two.

Bayer produira également Big Deal avec le scribe SNL Jeremy Beiler, tandis que Michael Showalter (Search Party) dirigera et Jessi Klein (Big Mouth) servira de showrunner.

Big Deal est l’un des nombreux nouveaux projets en cours chez Showtime: le câbleur premium adapte également le roman de James Patterson et Bill Clinton, The President Is Missing, tandis que le drame First Ladies – avec Viola Davis dans le rôle de Michelle Obama – a récemment décroché une commande de série.

Êtes-vous enthousiasmé par la participation de Shannon à Big Deal? Frappez les commentaires!

OBTENEZ PLUS: Casting News, Pilots

X