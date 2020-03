‘Mon ami Pedro’ arrive sur PS4 plus tard cette semaine

Devolver Digital et le développeur DeadToast Entertainment ont annoncé que leur tireur de ballet d’armes à feu Mon ami Pedro, initialement sorti sur Steam et Nintendo Switch en juin 2019 et Xbox One en décembre dernier, sortira sur PlayStation 4 le 2 avril.

La nouvelle version comprendra le contenu supplémentaire «Code Yellow», qui ajoute 14 modificateurs de jeu au jeu, ainsi que d’autres goodies comme une minuterie dans le jeu pour les speedrunners, une option d’affichage tête haute cachée, et plus encore. Consultez notre critique du jeu original pendant que vous attendez.

Mon ami Pedro est un ballet violent sur l’amitié, l’imagination et la lutte d’un homme pour effacer quiconque sur son chemin à la demande d’une banane sensible. L’utilisation stratégique de la visée divisée, du ralenti et de la brèche élégante de la fenêtre crée une séquence d’action sensationnelle après l’autre dans une bataille explosive à travers le monde souterrain violent.