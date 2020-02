“Mon cœur s’est effondré”: son fils est mort en buvant QUATRE boissons énergisantes par jour.

“Je ne peux pas vous dire la douleur que j’ai ressentie à ce moment-là, mon cœur vient de toucher le sol et j’ai pleuré et pleuré”, a-t-il déclaré sur Facebook.

Le fils de Shani Clarke, Michael, buvait au moins quatre canettes de 500 ml de boissons énergisantes par jour, ainsi que quatre à cinq tasses de café avant de le trouver allongé au volant du camion de 11 tonnes sur le bord de la route. à Perth. 30 janvier de cette année.

Le chauffeur de camion de 35 ans avait subi une crise cardiaque massive et était mort de toxicité à la caféine.

Clarke a déclaré qu’il n’avait réalisé que son fils achetait des boissons énergisantes que quelques semaines avant sa mort.

«Je nettoyais son camion et j’ai vu qu’il avait une poignée de grosses canettes de maman et j’ai dit:« J’espère que vous n’en buvez pas trop à la fois », ce qui a haussé les épaules car les mères ne savent rien, je ne l’ai pas fait. Ne pensez pas beaucoup plus à ce moment-là.

Ce n’est qu’un mois plus tard que le coroner lui a raconté la mort de son fils.Il a donc décidé d’éduquer les autres sur les dangers possibles de consommer trop de boissons énergisantes via la page Facebook: prise de conscience de la mort due à la toxicité de la caféine.

J’étais tellement en colère quand j’ai découvert qu’il s’agissait de caféine, car j’avais perdu mon premier-né et j’aurais pu être évité s’il n’avait pas bu autant de ces boissons sans interruption », a-t-il déclaré dans la publication.

“Son corps ne pouvait plus traiter la caféine et s’est accumulé dans son corps et a provoqué une crise cardiaque massive.”

Mme Clarke a reçu une réponse écrasante depuis le début de la page et beaucoup ont admis qu’ils ne se rendaient pas compte des dangers possibles et certains ont même abandonné les boissons.

