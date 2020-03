Mon espion repoussé à avril 2020 en raison de préoccupations liées aux coronovirus – / Film

Vous devrez garder un œil sur Mon espion, parce que le Dave Bautista– la comédie familiale mettant en vedette a encore une fois été retardée. Une semaine avant sa sortie en salles, STXfilms a repoussé la sortie de My Spy au 17 avril. C’est le dernier retard de la comédie familiale, initialement prévu pour une sortie en août 2019.

STXfilms a repoussé My Spy d’un mois, quelques jours seulement avant la sortie du film le 13 mars. Sur le compte Twitter officiel de My Spy, le studio a annoncé que la comédie d’action familiale s’ouvrirait désormais sur 17 avril 2020.

GRANDE nouvelle: cette mission d’espionnage se déplace en avril! Préparez-vous à voir @DaveBautista, @ChloeColemanAct, @KristenSchaaled et @KenJeong dans #MySpyMovie – dans les salles le 17 avril. Pic.twitter.com/8ujvMA9pU8

– Mon espion (@MySpyMovie) 7 mars 2020

C’est la deuxième fois que My Spy est retardé par STXfilms. Le film était initialement prévu pour la première fois l’année dernière en août, mais a été soudainement repoussé au 13 mars 2020. Mais quelques jours seulement avant le début du film, STXfilms a repoussé sa sortie au 17 avril, ce qui verra le film monter. contre le film d’horreur produit par Guillermo del Toro Antlers et le thriller sombre Carey Mulligan Promising Young Woman.

Le retard My Spy intervient alors que plusieurs versions majeures sont repoussées en raison de l’épidémie de COVID-19 (alias le Coronavirus). No Time to Die a reçu le plus gros retard, avec une nouvelle date de sortie fixée au mois de novembre, tandis que Trolls World Tour a été déplacé pour prendre la machine à sous originale du film Bond en avril. STXfilms n’a pas cité les problèmes de Coronvirus comme raison de son retard, mais cela pourrait très bien être le cas.

Dirigé par Peter Segal (Get Smart) à partir d’un script par Jon et Erich Hoeber, My Spy met en vedette Dave Bautista dans le rôle de JJ Cena, Chloe Coleman (Big Little Lies) dans le rôle de Sophie Newtown, Kristen Schaal (BoJack Horseman) dans le rôle de Bobbi Ault, Ken Jeong (The Hangover films) dans le rôle de Kim Trang et Parisa Fitz-Henley (Jessica Jones ) comme Kate Newtwon.

My Spy ouvre désormais en salles sur 17 avril 2020.

Sophie, 9 ans, surprend JJ, un agent endurci de la CIA, qui espionne sa famille lors d’une opération de surveillance de routine. En échange de ne pas avoir fait sauter sa couverture, JJ accepte à contrecœur de montrer à la jeune fille précoce comment devenir un espion. Ce qui semble au premier abord une tâche facile se transforme bientôt en une bataille d’esprit, car Sophie prouve que vous n’avez pas besoin de beaucoup d’expérience pour déjouer un agent expérimenté.

