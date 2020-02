Mon grand-père, la personne qui était toujours là, même quand mon père a décidé de partir.

La personne qui a toujours pris soin de moi, jusqu’à son dernier souffle.

Je n’ai pas rencontré mon père, il a quitté la maison dès l’âge de quelques mois. Maman était celle qui était chargée de payer les factures, les problèmes de la maison et de s’occuper de sa famille: Ella, moi et mon frère.

Mon père ne s’est jamais senti chez lui, être responsable n’était pas «son truc», être libre était mieux pour lui. Nous étions trois contre tout.

Contre toute attente, c’est mon grand-père qui a pris la place que mon père voulait quitter. Ce n’était pas sa responsabilité et pourtant il voulait nous donner cette figure paternelle. Il voulait être celui qui nous a appris à faire la différence entre le bien et le mal, à nous enseigner les mathématiques ou à lire quelque chose avant le coucher. Personne ne l’a forcé, il l’a fait du fond du cœur, il l’a fait avec amour qui n’a pas été abandonné mais a abondé en lui. Il l’a fait parce qu’il nous aimait depuis la première fois qu’il nous a vus.

A côté de lui, rien ne nous manquait, et je ne parle pas d’argent, car l’argent va et vient. Il n’y a jamais eu de pénurie de quelqu’un qui pourrait nous aider avec la maison, quand nous avions le cœur brisé et même quand vous ne saviez pas quoi faire. Il était chargé de leur enseigner la vie et comment la vivre. Il nous a appris à être noble et humble et que si nous devons pleurer, n’ayez pas peur de le faire si nous n’en tirons pas de leçons. Nous n’avons jamais manqué de mots d’encouragement ou d’espoir et aujourd’hui nous vous remercions pour tout ce que vous nous avez donné.

Mon grand-père n’a jamais été robuste ni grand. Il était cet homme stupide, un peu court et un sourire fiable. Il avait de grands yeux et on pouvait voir l’honnêteté qui vivait en lui à travers eux. Il n’était pas le plus beau mais il était toujours attentif et fidèle à ma grand-mère. Sincère et plein de principes, il était l’homme qui m’a sauvé plusieurs fois de moi-même. C’est lui qui a pris soin de moi jusqu’à son dernier souffle.

Mon grand-père, plus père que mon propre grand-père. Le plus grand être humain que j’aie jamais rencontré ou que je connaisse. Maintenant, c’est la lumière et après avoir éclairé nos vies, c’est maintenant une lumière dans le ciel. Merci grand-père, pour l’amour que nous ne manquons jamais, d’être devenu l’être humain que je suis. Sans vous, ce ne serait pas pareil.

Je partage votre lumière dans cette écriture, pour que tout le monde le sache.

