Mon Laferte apparaît d’une manière jamais vue auparavant même ne lui ressemble pas Regardez-la!

Et c’est ainsi que Mon Laferte passe chacune de ses nuits, avec tout ça! Cela nous a certainement impressionnés

1 février 2020

La chanteuse Mon laferte, qui aime toujours être dans l’œil de l’ouragan, cette fois, il a donné à ses fans un point de vue qu’ils ne connaissaient pas à son sujet.

En pyjama et totalement naturel, le seul apparaît Mon Laferte Avec rien de plus qu’une simple scène d’elle avant de dormir et bien sûr sans absolument aucun maquillage, cela a été l’objectif principal de son post; Sans aucun doute, connaître une petite partie de sa vie quotidienne fait que ses disciples se sentent plus identifiés avec elle.

Rappelez-vous la chanteuse qui a été dans de nombreuses nouvelles controversées telles que son opinion sur la politique actuelle que son pays natal, le Chili, gère, cette fois où elle est apparue découvrant sa partie supérieure où elle lisait: “Au Chili, ils torturent, ils violent et tuer. “

Cette fois Mon Laferte, Il portait également un foulard qui soutenait le mouvement féministe, laissant plus d’un surpris par la simplicité mise en évidence ici.

Sans toucher au thème de sa tenue qui est totalement différent de ce qu’elle porte habituellement, la célèbre artiste nous a totalement surpris, à tel point qu’elle ne lui ressemble même pas puisqu’elle se montre sans une goutte de maquillage.

