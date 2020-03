1/9

Mon Laferte présente sa première exposition d’art au CDMX | AP

Mon Laferte présente sa première exposition d’art au CDMX | AP

Mon Laferte présente sa première exposition d’art au CDMX | AP

Mon Laferte présente sa première exposition d’art au CDMX | AP

Mon Laferte présente sa première exposition d’art au CDMX | AP

Mon Laferte présente sa première exposition d’art au CDMX | AP

Mon Laferte présente sa première exposition d’art au CDMX | AP

Mon Laferte présente sa première exposition d’art au CDMX | AP

Mon Laferte présente sa première exposition d’art au CDMX | AP

Mon Laferte a un talent qui ne sera plus caché au public. La chanteuse chilienne basée au Mexique a inauguré sa première exposition de plastique au Musée de Mexico. C’est, selon elle, son côté le plus personnel.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

“Je pense que ce sont des mondes très différents, bien qu’à un moment donné ils s’influencent mutuellement, mais je pense que mon travail plastique est beaucoup plus personnel que la musique”, a-t-il déclaré mercredi lors d’une conférence de presse lors d’une tournée avant la tournée. inauguration de «Gestos», qui sera ouvert au public jusqu’au 12 avril. “La musique me donne envie de la partager avec le monde et pour moi je prends la peinture très au sérieux, mais je ne me sentais pas prête à la partager car elle est très, très personnelle.”

Apparemment, il n’est pas rare de voir Laferte voyager avec de grandes valises, car il emmène même ses toiles aux tournées de concerts où il aime peindre. Il dit aussi qu’il rit en peignant et qu’il est inspiré par tout ce qu’il voit.

Vous pourriez également être intéressé: Tini Stoessel mis en quarantaine par le coronavirus

Il a commencé à faire des peintures il y a environ 10 ans et n’a pas étudié de façon formelle, mais il avait de l’aide à la maison. “Mon père est peintre et il m’a appris certaines techniques, il est très originaire de la ville, il peint tout”, a-t-il expliqué. “Je peins pour ne pas parler, j’ai l’habitude d’être sur scène, mais souvent je suis à l’intérieur d’un autre personnage.”

La commissaire Brenda Luna a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait effectué le même processus avec Laferte qu’avec les autres exposants du musée. “Comme tous les artistes, il nous a envoyé son portfolio, nous l’avons revu, nous sommes allés plusieurs fois dans son studio et avons revu le travail”, a expliqué Luna.

Lire aussi: Lollapalooza annulé en Argentine et au Chili par un coronavirus

L’exposition comprend environ 70 pièces, dont des dessins à l’encre et au marqueur, de l’huile et de la peinture acrylique, et une poupée géante, comme celles que Laferte présente lors de ses concerts. Ses œuvres se distinguent par leur multiplicité de personnages féminins, souvent avec des nus explicites aux poils pubiens, certains mutilés, d’autres aux visages expressifs.

“Ce sont des dessins comme une caricature, mais en y regardant en détail, c’est un travail très solide qui apporte implicitement un fardeau de violence et de harcèlement aux femmes”, a déclaré Luna. «Mais comme tout est peint de manière naïve (innocente), cette partie n’est pas perceptible, et après l’avoir bien vue, vous voyez que c’est un travail fort, il y a quelque chose au-delà».

L’exposition met en évidence une série de dessins acryliques sur les communiqués de presse que Laferte a faits lorsqu’elle a été appelée à témoigner devant les autorités chiliennes pour ses déclarations sur les manifestations de masse et la réponse du gouvernement chilien aux manifestations.

Laferte a organisé une manifestation bien connue sur le tapis rouge des Latin Grammy, où il a remporté le prix du meilleur album de musique alternative pour “Norma”, dans lequel il a montré sa poitrine nue avec la légende “au Chili, ils torturent, violent et tuent”.

Il y a aussi un drapeau chilien noir qu’elle a créé lorsqu’elle a voulu faire une vidéo avec la chanson “La carta” de Violeta Parra, ainsi que des vidéos sur les manifestations massives dans son pays qui, selon elle, sont venues “repenser notre existence entière”.

“J’ai grandi pendant la dictature, je suis né pendant la dictature”, a expliqué Laferte. «Chaque fois que je vais au Chili, je suis plus impressionné, je sens que c’est un pays qui évolue, qui change, je le ressens de manière très positive. Il y a une nouvelle génération avec plus de personnalité, sans crainte … en particulier les femmes au Chili, je pense qu’elles établissent la norme pour le territoire en général de ce soulèvement si nécessaire et je suis ravi que cela se produise. “

Le week-end avant l’ouverture de l’exposition, Laferte s’est produit lors d’un concert gratuit au Zócalo de Mexico. Cet événement et l’exposition font partie du festival Women’s Time organisé par le gouvernement local pour l’égalité des droits.

Mon Laferte a défilé le 8 mars lors de la Journée internationale de la femme dans la capitale mexicaine et faisait partie de la grève nationale des femmes, qui a eu lieu le lendemain dans le pays, contre les féminicides.

“La liberté d’expression est ce que je défends toujours, dans tout mon travail, aussi dans la musique. Je crois que l’art est pour ça, pour que l’on puisse dire ce qu’il ressent, ce qu’il pense”, a expliqué Laferte.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait choisi le Mexique pour sa première exposition, il a répondu qu’il l’avait fait car c’est la ville qui l’a adopté depuis 13 ans.

“Je me sens comme un chilanga de droit, après 10 ans, ils disent que l’on est déjà un chilango et je crois aussi que c’est une façon de répondre et de rendre amour, affection, tout ce que le Mexique m’a donné”, a-t-il déclaré. “Je suis venu ici avec de purs rêves, des idées, avec une guitare, mes petits pinceaux et l’exposition devait être ici et dans ce musée du centre de Mexico.”

.