‘Mon Mon Mon Monsters’ de RLJE et Shudder a une couverture Blu-ray assez douce [Trailer]

RLJE Films a acquis certains droits sur Mon Mon Mon Monsters de Shudder et le publiera sur DVD et Blu-ray sur 4 février 2020.

Dans Mon Mon Mon Monsters, un groupe de camarades de classe faisant du service communautaire découvre deux créatures mangeuses de chair qui se cachent dans un vieux bâtiment. L’une des créatures est capable de s’échapper, mais elles capturent l’autre, la torturant tout en essayant d’apprendre ce qu’elle est vraiment. Il devient vite clair que la fuite de la première créature a des conséquences désastreuses, car elle les traque et ne recule devant rien pour libérer sa sœur.

Écrit et réalisé par Giddens Ko (You Are the Apple of My Eye), les stars de la comédie d’horreur Eugénie Liu («Derrière ton sourire»), Pei-Hsin Lin, Carolyn Chen (Attention, amour!), Yu-Kai Deng (Arbre dans la rivière), et Kent Tsai (Tout à cause de l’amour).

Voici la bande-annonce officielle et la pochette incroyablement cool de Mon Mon Mon Monsters.