“Mon tour” de Lil Baby débute au n ° 1

Lil Baby décroche son premier album n ° 1.



Cette semaine, Lil Baby remporte son premier album n ° 1 du palmarès Billboard 200 avec son projet My Turn collectant un total de 197 000 flux d’albums équivalents.

Par Billboard, 184 000 unités sont le résultat du streaming, car Baby enregistre 261,6 millions de flux à la demande pour les titres de My Turn. Il devient non seulement l’album le plus diffusé de la semaine, mais constitue également la semaine la plus diffusée depuis que Bleeding Hollywood de Post Malone a amassé 365,3 millions d’auditeurs au cours de sa première semaine de septembre dernier.

My Turn est maintenant le cinquième album de Lil Baby sur la carte et marque son quatrième top 10. Auparavant, il a culminé au n ° 2 en décembre 2018 avec Street Gossip, a enregistré le n ° 4 avec Gunna via Drip plus dur en octobre 2018 et a frappé le n ° 3 avec Harder Than Ever en juin de la même année. My Turn devient également le troisième album n ° 1 de la liste de contrôle de la qualité, Migos revendiquant les deux premières victoires via Culture et sa suite.

My Turn est suivi de près par Bad bunny’s YHLQMDLG qui gagne 179 000 unités d’album équivalent à la star portoricaine. Historiquement, Bad Bunny revendique désormais le meilleur album entièrement en espagnol jamais enregistré sur le Billboard 200, et avec 201,4 millions de flux à la demande, l’album marque la plus grande semaine de streaming jamais réalisée pour un album latin.

Ailleurs dans les débuts de cette semaine, G Herbo décroche son premier effort dans le top 10 alors que son SSPT atteint le 7e rang avec 59 000 unités d’album équivalentes. Son rang le plus élevé auparavant était un sommet n ° 15 avec Swervo en 2018.

Billboard 200 Top 10 (8 mars 2020)

1. Mon tour, Lil Baby

2. YHLQMDLG, Bad Bunny

3. Carte de l’âme: 7, BTS

4. American Standard, James Taylor

5. Veuillez m’excuser d’être antisocial, Roddy Ricch

6. Changements, Justin Bieber

7. PTSD, G Herbo

8. F8, coup de poing à cinq doigts

9. Saignement à Hollywood, Post Malone

10. Still Flexin, Still Steppin, Youngboy Never Broke Again

