Monaughter Slaughter fait des déclarations à propos de Apryl Jones et Lil Fizz

Alors que le monde n’est généralement pas surpris d’une rupture présumée entre les stars de Love & Hip Hop Apryl Jones et Lil Fizz, l’ex de ce dernier, Moniece Slaughter, ne dit pas si vite. Slaughter prétend que le couple est toujours ensemble.

Lil Fizz et Apryl Jones ont-ils vraiment cessé de fumer?

Plus tôt ce mois-ci, la rumeur disait que la romance tourbillonnante entre Lil Fizz et l’ex-petite amie de son partenaire B2K, Apryl Jones, avait pris fin. Les rumeurs ont commencé lorsque Jones a supprimé toutes les photos avec Lil Fizz sur son Instagram.

Jones a apparemment confirmé la scission lorsqu’elle a réalisé une interview avec Claudia Jordan sur Fox Soul. Elle a déclaré: «Dreux est un homme formidable et il se concentre sur Kam et moi sur mes enfants, et nous sommes là où nous sommes. Et je veux en quelque sorte le laisser là. “

Cependant, Moniece Slaughter de Love & Hip Hop, qui est l’ex de Lil Fizz et la mère de son fils, insinue que Jones ment.

“Ils sont toujours très ensemble. Toujours vivant ensemble, et elle n’a pas perdu la garde », a déclaré Slaughter. “Les photos qu’elle a postées d’elle et de sa fille avec le poteau de strip-teaseuse en arrière-plan sont dans la maison de Dreux. La vidéo de son sommeil sur le sol le jour de Noël et du grillage avec ses amis était également chez Dreux. Ses enfants étaient avec leur père ces vacances, tout comme notre fils était avec moi. Parce qu’ils ont emmené les enfants hors de l’État chez sa mère pour Noël l’année dernière. »

La vraie raison pour laquelle Lil Fizz et Apryl Jones semblent rompus

Slaughter affirme que la raison pour laquelle Lil Fizz et Jones semblent ne pas être ensemble en ce moment est due à la perception du public. Elle fait allusion au fait qu’ils étaient fatigués du contrecoup qu’ils recevaient sur les réseaux sociaux. Slaughter a également confirmé qu’il y avait toujours une bataille judiciaire entre Omarion et Jones.

“Elle est dans et hors du tribunal avec Omari”, a-t-elle déclaré. “Et l’une de ses stipulations est que Dreux ne peut pas être avec ses enfants. Ils se sont désabusés pour sortir le public de leurs fesses. Mais ils vont toujours fort. Kam lui a proposé de se coucher il y a deux lundis, et elle était en arrière-plan. Il s’est assuré de la mettre dans le cadre. »

Love & Hip Hop: Hollywood est sur sa pause normale avant de revenir plus tard cette année.

Slaughter a dit qu’elle ne serait pas dans la saison à venir car son contrat est en cours.