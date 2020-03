Mondo dévoile Désolé de vous déranger

Mondo dévoile l’album de la bande originale de Sorry to Bother You

Cela fait deux ans que la comédie noire acclamée de Boots Riley Désolé de vous déranger Mondo a révélé qu’en partenariat avec Interscope Records, il sortait une version vinyle de l’album de la bande originale du film interprété par le groupe de musique de Riley The Coup!

Situé dans une autre version actuelle d’Oakland, Désolé de vous déranger suit le télévendeur Cassius Green (Lakeith Stanfield, Atlanta) qui découvre une clé magique de la réussite professionnelle, le propulsant dans un univers macabre.

Tessa Thompson a rejoint Stanfield dans le film (Thor: Ragnarok), Armie Hammer (Le réseau social, Appelle-moi par ton nom), Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine, Les consommables), Steven Yeun (Les morts qui marchent, Grabuge), Omari Hardwick (Puissance, Déchirer, foutre une branlée), Jermaine Fowler (Beignets supérieurs) et Danny Glover (Arme mortelle).

Écrit et réalisé par le célèbre musicien Riley, son premier long métrage a été produit par Nina Yang Bongiovi, Forest Whitaker, Charles D. King et George Rush. Il a ouvert ses portes en 2018 pour accueillir les critiques des critiques et du public et a été un succès au box-office, totalisant plus de 18 millions de dollars sur un budget de 3,2 millions de dollars.

Riley a voulu régler la partition une fois pour toutes, d’où le texte sur la couverture: “C’est la bande originale du film Désolé de vous déranger de The Coup (Cela contient toutes les nouvelles chansons et ne doit pas être confondu avec l’album du même nom du même groupe il y a des années…) ». Mais ce qui manque dans ce téléchargement d’informations, c’est que cet album est absolument empilé: mettant en vedette les invités Killer Mike, Janelle Monáe, Tune-Yards, E-40 et la signature du coup funk-hip-hop politiquement chargé, et l’incroyable prouesse lyrique de Riley. C’était l’un des albums préférés des équipes Mondo Music en 2018, et ils sont honorés de le partager enfin avec les fans de l’un des films les plus audacieux et les plus drôles de ces dernières années.

La bande sonore de Mondo est disponible en deux packages différents conçus par le célèbre artiste d’Oakland J. Otto Seibold (qui a également conçu le logo emblématique du film), et est re-masterisé pour le vinyle et pressé sur du vinyle blanc à 180 grammes. La bande originale sera disponible à l’achat sur MondoShop.com le mercredi 25 mars.

La liste des pistes de l’album comprend;

Face A

1. Oyahytt (feat. Lakeith Stanfield)

2. Hey Saturday Night (feat. Tune-Yards)

3. Rubans de sous-sol d’Anitra

4. Whathegirlmutha **** inwannadoo (feat. Janelle Monáe)

Côté B

5. Monsoon (feat. Killer Mike)

6. Level It Up

7. Over and Out / Sticky Sunrise (feat. Janelle Monáe)

8. Nous avons besoin d’une éruption

9. Sortez de l’eau (feat. E-40)