Mondo dévoile Fantastic Four Line

Mondo dévoile la gamme Fantastic Four

Mondo est ravi d’annoncer sa licence officielle pour la première famille de Marvel, Les quatre fantastiques. Pour la première fois et disponible sur leur site officiel à partir du 5 mars, la boutique de la culture pop dévoile des produits de toutes catégories pour les personnages de bandes dessinées populaires. La ligne complète peut être consultée dans la galerie ci-dessous!

CONNEXES: CS Unboxed: Statue Castlevania Alucard de Mondo

Créés par les légendaires Stan Lee et Jack Kirby, ces «héros avec des raccords» et leur distribution emblématique de personnages de soutien représentent un coin bien-aimé de l’univers Marvel et sont vraiment proches et chers aux cœurs amoureux de la bande dessinée de Mondo. Plus que tout autre héros de l’âge d’argent de Marvel, Les quatre fantastiques transcende les héroïques costumés traditionnels, se concentrant plutôt sur les histoires d’une famille soudée d’aventuriers.

En plus des affiches, il existe une poignée d’autres offres pour la Première Famille. Mondo est heureux de pouvoir enfin répondre à la demande incroyable pour la série de broches émaillées Marvel de Tom Whalen avec de toutes nouvelles broches mettant en vedette le brillant scientifique M. Fantastic, la femme la plus puissante du monde The Invisible Woman, son frère à tête brûlante The Human Torch et le pilote cantankerous préféré de tous The Thing! Pour se tenir à côté d’eux est une magnifique épingle Silver Surfer en métal poli, contre le Lifebringer, Galactus, dans une épingle surdimensionnée avec goût. Enfin, tout bon héros a besoin d’un grand méchant, et il n’y en a vraiment aucun de plus grand que Doctor Doom!

Et enfin et surtout, Mondo est ravi d’annoncer un nouveau slipmats vinyle inspiré de Marvel avec un nouveau Les quatre Fantastiques slipmat! Conçu par Bruce Yan, ce tapis de protection arbore le logo emblématique de l’équipe «4» sur la face A et le tristement célèbre Docteur Doom sur la face B

CONNEXES: Mondo annonce qu’il s’agit d’une exposition d’art, Charlie Brown!

Les histoires de Reed, Sue, Johnny et Ben de Stan et Jack (et John Byrne) ont laissé un héritage durable dans l’univers Marvel et Mondo est ravi de continuer à créer du travail et à ajouter à leur fantastique héritage. Ce sont les premiers de plusieurs produits de collection à venir dans le Les quatre Fantastiques Collection Mondo.