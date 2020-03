Mondo lance la version vinyle de la bande originale de Désolé de vous déranger – / Film

Bottes Riley – le réalisateur du hit indie, drôle et drôle de 2018 Désolé de vous déranger – sert également de leader pour un groupe radical appelé Le coup d’Etat, un mélange frémissant de styles musicaux et de politique révolutionnaire. Ce groupe publie des albums depuis le début des années 1990, et ils ont également fourni la bande originale du film de Riley. (Eh bien, techniquement, ils ont fourni deux bandes sonores, mais nous y reviendrons dans une minute.) Maintenant, la bande originale du film est sortie sur vinyle grâce à Mondo et Interscope Records, et vous pouvez en apprendre plus ci-dessous.

Désolé de vous déranger Détails de la bande originale

En 2012, Riley a terminé la première ébauche du script Désolé de vous déranger, mais il a fallu plusieurs années à Riley pour le finaliser et obtenir le financement nécessaire pour réaliser le film. Donc, pendant ce temps d’arrêt, The Coup a fait un album intitulé Sorry to Bother You qui a été inspiré par ce scénario, et a sorti l’album en 2012. Puis, six ans plus tard, lorsque le financement du film est finalement arrivé, ils ont sorti un autre album avec Le même nom. C’est celui qui obtient la sortie du vinyle. Comme vous pouvez le voir, le texte sur le devant de l’album essaie d’atténuer toute confusion en expliquant la situation: «Ceci est la bande originale réelle du film Désolé de vous déranger de The Coup (Cela a toutes les nouvelles chansons et n’est pas à confondre avec l’album du même nom du même groupe il y a des années…) »

La bande sonore, qui présente des apparences de Killer Mike, Janelle Monáe, Tune-Yards, E-40et étoile Lakeith Stanfield, est en vente maintenant sur MondoShop.com pour 20 $. L’album est remasterisé pour le vinyle, pressé sur du vinyle blanc à 180 grammes et disponible dans l’une des deux pochettes aléatoires conçues par un artiste d’Oakland. J. Otto Seibold, le même gars qui a conçu le logo du film.

“Il y a deux mondes musicaux dans Sorry To Bother You”, a expliqué Riley au moment de la sortie du film. “L’un est la partition réalisée par Tune-Yards et la partition est tout ce que les personnages n’entendent pas, non? C’est la voix du film dans ce sens. C’est commenter quelque chose, c’est vous guider sur le chemin. Et puis il y a la bande sonore, qui est ce que les personnages peuvent entendre et qui se joue dans la barre. Cela se joue des voitures, lors des fêtes, partout. Nous enfreignons cette règle une fois, ce qui correspond à une sorte de chanson thème du film, qui est “OYAHYTT”… “Oh oui, d’accord. Enfer ouais, c’est serré. “Ce qu’ils ne peuvent pas entendre.”

Voici la liste des pistes et une vidéo lyrique pour le nouveau vinyle:

Face A

1. Oyahytt (feat. Lakeith Stanfield)

2. Hey Saturday Night (feat. Tune-Yards)

3. Rubans de sous-sol d’Anitra

4. Whathegirlmutha **** inwannadoo (feat. Janelle Monáe)

Côté B

5. Monsoon (feat. Killer Mike)

6. Level It Up

7. Over and Out / Sticky Sunrise (feat. Janelle Monáe)

8. Nous avons besoin d’une éruption

9. Sortez de l’eau (feat. E-40)

