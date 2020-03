Mondo lance une nouvelle collection de la galerie Godzilla

Mondo a abandonné une vente flash en édition limitée pour leur nouveau Godzilla Galerie. Mondo devait initialement avoir un Godzilla montrer à SXSW avant l’annulation de l’événement, et ils partagent maintenant leur collection en ligne. Vous pouvez consulter plus de détails ci-dessous et cliquer ici pour récupérer vos affiches – mais dépêchez-vous, elles se vendent rapidement!

Partie 1 de ゴ ジ ラ | GODZILLA: UN AFFICHE est en vente maintenant via THE DROP: https://t.co/QuKQg4XADC pic.twitter.com/VplAqSuke1

– MONDO (@MondoNews) 19 mars 2020

La collection comprend une nouvelle affiche, plus une variante édition, par Oliver Barrett. La libération de Godzilla en 1954, tout a changé. Il a insufflé la vie atomique dans un personnage emblématique qui a inspiré les enfants monstres du monde entier et dont l’héritage s’étend sur plus de 60 ans, plus de 30 films et à travers des jouets, des bandes dessinées et des jeux vidéo. Avec Godzilla dans toute sa splendeur destructrice, l’affiche d’Oliver est à peu près aussi parfaite qu’un bout de chapeau que vous pourriez espérer pour le premier film emblématique.

Il y a aussi des affiches de Tom Whalen pour les films de l’ère Shōwa Godzilla vs Megalon et Terreur de Mechagodzilla. Lorsque Mondo a commencé à constituer la liste des artistes pour cette collection, Tom a été l’un des premiers artistes à qui ils ont demandé en tant que gamin de kaiju à vie. Dans Godzilla vs Megalon, Godzilla fait équipe avec Jet Jaguar, un favori des fans, pour lutter contre Megalon et le génial cyborg kaiju Gigan, tandis que Terreur de Mechagodzilla oppose Godzilla à MechaGodzilla 2 et Titanosaurus. Tom a toujours un oeil fort pour le design et la composition, et ces affiches en sont de brillants exemples. Les quatre affiches comportent également de belles encres métalliques.

Cliquez sur le lien pour un avant-goût de nos prochaines tasses et statues GODZILLA Tiki! https://t.co/R478xDB3qT @TOHO_GODZILLA pic.twitter.com/4zoiil4chZ

– MONDO (@MondoNews) 19 mars 2020