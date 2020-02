‘Money Heist’ aurait été renouvelé pour plus de saisons après la partie 4

Money Heist (La Casa de Papel) est l’un de ces spectacles Netflix qui mérite d’avoir des réservations faites à l’avance pour votre temps. Après toute cette action l’été dernier dans la saison trois, les fans se préparent pour la quatrième partie de la série populaire pour faire ses débuts sur Netflix en avril.

Mais il y a eu un schéma avec Money Heist qui laisse ses derniers épisodes liés dans des cliffhangers, signalant la possibilité d’un autre chapitre.

Il semble que la même chose se produira au moment où le public passera à travers la saison quatre, car il est dit que la série obtient des saisons supplémentaires. Oh, les endroits où le spectacle peut aller!

«La Casa de Papel», également connue sous le nom de «Money Heist» | Tamara Arranz / Netflix

“Money Heist” a été reconduit pour la quatrième partie

La série a été décrite comme provoquant une dépendance et à juste titre, car après chaque épisode final, vous en voulez toujours plus. La troisième partie de La Casa de Papel a astucieusement et stratégiquement aligné les choses pour son prochain épisode, et Netflix savait que la quatrième partie était garantie.

C’était éclairé au début et est entré en production immédiatement, et les fans ont laissé entendre que la quatrième partie serait un pur chaos. Comment l’équipe derrière Money Heist s’appuiera-t-elle sur cela?

On ne peut qu’espérer que la prochaine guerre d’esprit, de volonté et de puissance de feu mènera à un nouveau début ou à une fin pour le professeur, Tokyo et le reste de l’équipe.

Le mot est “Money Heist” aura au moins deux saisons de plus

Passons maintenant aux dernières rumeurs. Selon le

Sortie espagnole Bluper / El

Español,

les saisons cinq et six sont un rendez-vous avec Netflix et Vancouver Media. Ce dernier est

dirigé par le créateur de Money Heist Alex Pina, et Bluper rapporte qu’un formel

l’annonce devrait être proche de la date de première de la quatrième partie.

On pense que les nouvelles tomberont d’une manière similaire

à celui d’Elité avec des renouvellements de saisons multiples se produisant en même temps

temps. Si tel est le cas, alors les fans devraient être préparés à plus de rebondissements, précaires

situations et histoires de personnages fous. Qui va arriver jusque-là?

Quelques petits détails sur “Money Heist 4” sont disponibles

Bluper a également partagé les idées du producteur de La Casa de Papel, Jesús Colmenar, et la nouvelle saison proposera des scènes qui se déroulent sous l’eau. Il l’a également décrit comme ayant les mêmes vibrations que Breaking Bad en termes d’intensité et de cinématographie.

Avec Raquel hors de la photo et Nairobi en panne, le professeur est en colère et les fans soupçonnent qu’ils verront un côté de lui qui n’a pas été révélé auparavant. C’est une évidence.

Selon What’s on Netflix, les showrunners passeront plus de temps à se concentrer sur les personnages cette saison à venir, et changeront le rythme:

“Dans cette quatrième saison, nous proposons d’arrêter un peu, d’abaisser le piston pour pouvoir savourer de façon spectaculaire certains personnages, puis de revenir frapper une rafale dans une partie du milieu de la saison.”

Il y aura également un documentaire d’accompagnement pour Money Heist qui devrait sortir sur la plate-forme au même moment que la saison quatre. De nouveaux épisodes arrivent le 3 avril 2020.