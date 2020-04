Money Heist Cast: apparitions dans d’autres originaux Netflix

Maintenant que vous avez terminé de regarder la dernière saison de la série à succès de Netflix, Money Heist (alias La casa de papel), vous souhaiterez peut-être voir plus de la distribution de l’émission. Après tout, nous n’obtiendrons pas une autre saison pendant un certain temps au moins. Ne vous inquiétez pas, car depuis que l’émission est devenue un tel succès pour Netflix, la société a construit une bibliothèque virtuelle de contenu original basée sur la puissance vedette de la distribution de l’émission.

Pour vous aider à trouver toutes les séries et films mettant en vedette ces acteurs qui ont été publiés en tant qu’originaux de Netflix, Christopher Meir de Netflix Original Movies Review a compilé cette liste de titres qui ont été publiés sur le marché américain et bien d’autres.

Séries

Élite

Saisons: 3 | Épisodes: 26

Classement IMDb: 7,6 / 10 | Évaluation: TV-14

Jamie Lorente (alias Denver), María Pedraza (Alison Parker des saisons 1 et 2) et Miguel Herrán (Río) apparaissent tous dans ce drame pour adolescents très populaire. Tous les trois voient leurs rôles diminuer un peu après la saison 1, mais ils sont néanmoins cruciaux pour toute l’action de cette première saison.

Toy Boy

Saisons: 1 | Épisodes: 13

Classement IMDb: 6.6 / 10 | Évaluation: TV-14

María Pedraza (Alison Parker) joue également dans ce thriller érotique sur un strip-teaseur masculin essayant d’effacer son nom après une condamnation injustifiée pour homicide involontaire.

Paquita Salas

Saisons: 3 | Épisodes: 17

Classement IMDb: 8.0 / 10 | Évaluation: TV-14

Une des meilleures séries humoristiques de la télévision espagnole récente met en vedette Belén Cuesta (Julia) dans l’un de ses rôles principaux. Fellow Money Heist, castmate Úrsula Corberó (Tokyo) fait également une apparition dans cette satire des coulisses des industries espagnoles de l’écran.

Verrouillé

Saisons: 4 | Épisodes: 51

Classement IMDb: 8.3 / 10 | Évaluation: R

Cette série n’est pas un original Netflix en soi, mais elle est disponible sur Netflix dans la plupart des territoires. Il a été créé et présenté pendant deux saisons par Álex Pina, le créateur de Money Heist, et présente également Alba Flores (Nairobi) et Najwa Nimri (Alice Sierra) aussi prisonniers que ce thriller féminin mis en prison.

Les films

Gun City

Réalisateur: Dani de la Torre

Durée: 126 minutes | Genre: Crime, Drame d’époque

Classement IMDb: 6.3 / 10 | Évaluation: TV-14

Jaime Lorente (Denver) et Paco Tous (Moscou) jouer à nouveau père et fils dans ce drame de gangster qui se déroule dans les années 1920 à Barcelone.

Mirage

Réalisateur: Oriol Paulo

Durée: 128 minutes | Genre: Mystère, Romance

Classement IMDb: 7.4 / 10 | Évaluation: TV-14

Álvaro Morte (Le professeur) apparaît dans ce film de science-fiction sinueux sur une tempête qui provoque l’ouverture du continuum espace-temps et la possibilité de prévenir un meurtre qui a eu lieu 25 ans auparavant.

Qui emporteriez-vous sur une île déserte?

Réalisateur: Jota Linares

Durée: 93 minutes | Genre: Drame

Classement IMDb: 5.3 / 10 | Évaluation: TV-14

Jaime Lorente (Denver) et María Pedraza (Alison Parker) faites équipe une fois de plus dans ce mélodrame sur un groupe de vingt ans à l’aube de changements de vie majeurs qui se réunissent pour une dernière nuit, seulement pour trouver leurs amitiés testées lorsque des secrets se déversent lors d’un jeu à boire.

Errementari: Le diable et le forgeron

Réalisateur: Paul Urkijo Alijo

Durée: 98 minutes | Genre: Fantaisie, Horreur

Classement IMDb: 6.3 / 10 | Évaluation: TV-14

Itziar Ituño (Raquel Murillo / Lisbonne) apparaît dans cette période d’horreur / fantaisie adaptation d’un conte folklorique basque traditionnel où un forgeron du village se bat avec le diable pour secourir un petit enfant.

El silencio del pantano

Réalisateur: Marc Vigil

Durée: 92 minutes | genre: Thriller en francais

Classement IMDb: 6.0 / 10 | Évaluation: NR

Pedro Alonso (Berlin) stars dans ce thriller sur un écrivain dont la fiction est inspirée de ses propres escapades en tant que tueur en série. Notez que ce film sortira sur Netflix le 22 avril.

L’avertissement

Réalisateur: Daniel Calparsoro

Durée: 92 minutes | Genre: Crime, Drame

Classement IMDb: 5,9 / 10 | Évaluation: TV-14

Belén Cuesta (Julia) incarne la petite amie d’une victime de meurtre et ami d’un homme qui pense pouvoir prédire un meurtre qui aura lieu dans une station-service madrilène dans ce thriller de science-fiction alambiqué.

Malgré tout

Réalisateur: Gabriela Tagliavini

Durée: 78 minutes | Genre: La comédie

Classement IMDb: 5.3 / 10 | Évaluation: TV-14

Belén Cuesta (Julia) incarne l’une des quatre sœurs adultes essayant de découvrir la vérité sur l’identité de leur père dans ce road movie / dramedy. Ce film présente également Blanca Suárez et pourrait donc intéresser les fans de la série espagnole Netflix The Cable Girls.

Yucatán

Réalisateur: Daniel Monzón

Durée: 129 minutes | Genre: La comédie

Classement IMDb: 5,4 / 10 | Évaluation: TV-14

Rodrigo de la Serna (Palerme) joue un escroc essayant de déjouer son ancien partenaire dans ce jeu de câpres comique à bord d’un bateau de croisière.

La tranchée sans fin

Réalisateur: Aitor Arregi, Jon Garaño

Durée: 147 minutes | Genre: Drame

Classement IMDb: 7.3 / 10 | Évaluation: R

Belén Cuesta (Julia) a mérité à juste titre des critiques élogieuses et un prix Goya pour sa performance en tant qu’épouse endurante d’un homme contraint de se cacher dans la maison familiale pendant plus de 30 ans après la guerre civile en Espagne. Ce n’est peut-être pas un choix idéal pour ceux qui vivent actuellement en lock-out, mais c’est tout de même un film émouvant et épique.

L’arbre de sang

Réalisateur: Julio Medem

Durée: 130 minutes | Genre: Drame

Classement IMDb: 6,4 / 10 | Évaluation: R

Úrsula Corberó (Tokyo) dans ce drame d’art et d’art réalisé par l’auteur Julio Medem sur un couple à la recherche de ses racines familiales (jeu de mots) au Pays basque espagnol. Najwa Nimri (Alice Sierra) apparaît également dans le film.

Un conte remarquable

Réalisateur: Marina Seresesky

Durée: 93 minutes | Genre: La comédie

Classement IMDb: 5.2 / 10 | Évaluation: MA-17

Paco Tous (Moscou) a un petit rôle dans cette comédie bien intentionnée mais assez raciste sur un groupe de migrants africains qui se présentent dans un petit village espagnol.

Meurtres jumeaux: le silence de la ville blanche

Réalisateur: Daniel Calparsoro

Durée: 110 minutes | Genre: Crime, Drame

Classement IMDb: 5.2 / 10 | Évaluation: TV-14

Itziar Ituño (Raquel / Lisbonne) a un rôle de taille “cligner des yeux et vous le manquez” en tant que médecin légiste dans cette histoire de tueur en série nourrir.

L’héritage des os

Réalisateur: Fernando González Molina

Durée: 121 Minutes Minutes | Genre: Crime, Thriller

Classement IMDb: 6.5 / 10 | Évaluation: TV-14

Un autre meurtre mystère procédural, celui-ci présente Paco Tous (Moscou) dans un petit rôle. Le film sera sur Netflix à partir de 17 avril.

