‘Money Heist’, Marie Kondo, ‘The Mandalorian’, ‘The Walking Dead’, et plus encore – / Film

Quoi de mieux qu’un braquage? Que diriez-vous d’un Money Heist?! La série Netflix a sorti un teaser pour sa quatrième saison. Cette saison «commence dans le chaos: le professeur pense que Lisbonne a été exécutée, Rio et Tokyo ont fait exploser un char de l’armée et Nairobi se débat entre la vie et la mort. Le gang traverse l’un de ses moments les plus difficiles et la montée d’un ennemi dans ses rangs mettra le braquage en danger. » La série arrive avril 4 sur Netflix.

En parlant de Netflix, ils viennent d’annoncer toute une série de retours et de nouvelles émissions non scénarisées – y compris une nouvelle série mettant en vedette l’expert de rangement préféré de tout le monde, Marie Kondo. Et surtout, vous pouvez même auditionner pour participer à ces émissions. Voici les détails

Rhythm + Flow – Saison 2

Que les jeux commencent! Les juges Cardi B, Chance the Rapper et Tip «T.I.» Harris revient, à la recherche de la prochaine sensation hip-hop dans la saison deux de la série de compétition musicale Rhythm + Flow. Les juges se joindront à d’autres légendes de l’industrie dans une recherche multi-villes pour trouver des artistes bruts et inconnus à la recherche de leur apparition. Les auditions sont maintenant ouvertes sur RhythmAndFlow.com.

Le cercle – Saisons 2 et 3

La première saison a mis au défi les concurrents de gagner leurs camarades sans se voir dans ce concours d’expériences sociales modernes. L’animatrice Michelle Buteau revient alors que tous les nouveaux concurrents et poissons-chats entrent dans le cercle en lice pour un prix de 100000 $ – mais de nouvelles stratégies, défis et rebondissements sont en magasin pour les deux prochaines saisons aux États-Unis. Dans un jeu où n’importe qui peut être n’importe qui, qui sera le prochain gagnant? Le casting est ouvert sur TheCircleCasting.com.

L’amour est aveugle – Saisons 2 et 3

L’amour est-il aveugle? Les montagnes russes émotionnelles de la saison 1 ont prouvé que cela peut être pour certains, mais les hôtes Vanessa Lachey et son mari Nick Lachey (évidemment) poseront à nouveau la question alors que de nouveaux célibataires se préparent à entrer dans les pods pour l’expérience de rencontres. La saison deux est en cours de casting à Chicago avec la saison trois à suivre.

Sparking Joy avec Marie Kondo

En 2019, la méthode de rangement de Marie Kondo a changé la façon dont le monde voyait l’organisation. Dans cette nouvelle série, Marie et son équipe se sont mises à ranger une petite ville en Amérique, suscitant de la joie de manière très nouvelle. Visitez TidyMyTown.com pour nommer une ville pour la nouvelle mission de Marie Kondo!

Je ne me soucie pas beaucoup de ces autres émissions, mais je suis à fond sur la nouvelle Marie Kondo. Sauvez-nous de nos dégâts, Marie Kondo. Nous avons besoin de toi.

L’un des moments les plus évoqués dans Le Mandalorien la saison 1 était quand Giancarlo Esposito tiré un sabre noir. Cela avait peut-être l’air cool, mais selon Esposito, le tournage était une autre histoire. S’adressant à IMDB, Esposito a parlé de la manipulation de l’arme et des problèmes qu’il avait:

“Je suis décent. Je vais mieux. Mais vous devez en respecter le pouvoir, l’énergie. C’est long, mec. Je me suis déjà sauté trois fois. Pop dans la tête, je suis comme oh mon Dieu, qu’est-ce que je fais? Je commence à rire. Les gens me regardent, ils veulent que je sois l’expert dès le départ, parce que je suis le mauvais cul. Mais tu sais quoi? Il faut de la pratique. Nous en avons donc de longs, nous en avons de courts. Parce que parfois ils doivent le mettre. Et devinez quoi? Je peux dire ça? Je peux le dire, je peux le dire. Je le traverse dans ma tête, spoilers, bla bla bla. Je peux le dire. J’ai cassé trois de ces mauvais garçons. “

Esposito sera de retour pour la deuxième saison de The Mandalorian, qui devrait arriver en novembre.

À ma famille #TWD pic.twitter.com/KEEG80xeBw

– Danai Gurira (@DanaiGurira) 25 mars 2020

Danai Gurira s’est séparé de Les morts qui marchentet l’actrice a écrit un adieu sincère aux fans ci-dessus. Vous pouvez le lire sur son Instagram ou, si vous n’avez pas envie de cliquer sur le lien, voici le texte intégral:

Est-il possible de sentir votre cœur brisé et submergé d’amour d’un seul coup? Quitter Michonne a été l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais faites. Je suis tellement reconnaissante pour la gentillesse, la beauté et la générosité de l’amour que j’ai reçues au cours des deux derniers jours. J’ai changé et j’ai grandi en vivant ce rôle qui a été l’un des plus grands privilèges de ma vie à jouer. L’incroyable fandom de Walking Dead qui a soutenu les personnages que nous avons créés et le monde que nous nous sommes efforcés de faire vivre sont ceux qui ont fait ce voyage incroyable. possible. Recevoir autant d’amour de votre part signifie tout pour moi.

Merci à la distribution et à l’équipe incroyables avec qui j’ai eu le plaisir et l’honneur de travailler pour raconter cette histoire. Tellement d’incroyables êtres humains. Je pars en sachant avec chaque once de mon être combien il est difficile de trouver ce type de communauté et de connexion. Des gens qui vous soutiennent, de vrais collaborateurs qui poursuivent l’histoire avant tout et qui la déversent avec amour et abondance.

Le baume dans tout cela est cette incroyable famille que j’ai gagnée. Tout le monde, d’Andy Lincoln à tous les derniers fans fidèles, tout le monde est #TWDFamily, et je suis tellement reconnaissant pour cette famille. Et je sais que ça ne s’arrête jamais. Nous continuerons à grandir et à être ensemble de diverses manières tout au long du voyage. Nous nous sommes touchés. Et donc, ça ne finit jamais.

Merci beaucoup pour les vidéos et les hommages; pour tous les messages d’amour et de soutien. Pour partager ce que Michonne signifiait pour vous. Ils m’ont tellement enrichi en cette période difficile du monde. Je ne peux pas exprimer assez mon amour et ma gratitude.

Family Guy, une série qui existe toujours, essaie d’aider tout le monde à l’intérieur avec un podcast. Et pas n’importe quel podcast, mais un hébergé par les personnages Stewie et Brian. Seth MacFarlane, qui a créé la série et fournit les voix des deux personnages, a tout fait lui-même, et vous pouvez l’entendre ci-dessus. C’est amusant, je suppose, si vous aimez toujours Family Guy.

Scott Z. Burns, qui a écrit Contagion et a écrit et réalisé le fantastique – et sous-estimé – The Report, a un nouveau projet. Selon Collider, Burns est prêt à écrire Hymne national, une série musicale en 8 parties d’AMC. L’émission est décrite comme «une comédie musicale tragiquement drôle sur une famille de la classe moyenne du Midwest qui dégringole l’échelle de la société américaine qui se met périodiquement à chanter alors qu’elle lutte pour se rattraper». La musique sera produite par T Bone Burnett, tandis que le Hold Steady Craig Finn gère les paroles et la musique. C’est un line-up assez stellaire tout autour.

Le drame médical New Amsterdam était prêt à sortir un épisode sur une pandémie à New York. Mais, comme vous l’avez peut-être remarqué, c’est probablement le pire moment possible pour cela. NBC a donc retiré l’épisode en question. «Je suis un écrivain de fiction. Mais si je peux dire, le monde a besoin de beaucoup moins de fiction en ce moment et de beaucoup plus de faits », a déclaré le créateur de la série. David Schulner, ce qui est une position assez admirable. L’épisode finira par être diffusé, lorsque tout cela… sera terminé.

Volonté et grâce se termine… encore une fois. La sitcom a connu un renouveau, et maintenant ce réveil touche à sa fin. L’épisode final de Will and Grace sera diffusé sur NBC 23 avrilet est livré avec le synopsis suivant:

Avec l’appartement emballé, Will (McCormack) est déterminé à ne pas se souvenir de sa vie dans la ville ou de son ex, McCoy (guest star Matt Bomer). Grace (Debra Messing), sur le point de donner naissance, continue d’avoir de fausses alarmes de commencer le travail. Karen (Megan Mullally) se rend au sommet de la Statue de la Liberté pour fermer avec son ex-mari. Le rêve de Jack (Sean Hayes) de s’incliner sur une scène de Broadway devient une possibilité très réelle. Minnie Driver et Brian Jordan Alvarez guest star

Je n’ai jamais regardé un seul épisode de cette émission, donc je n’ai aucune idée à partager ici! Mais si vous êtes fan, assurez-vous d’attraper la finale.

Le coronavirus a fermé de nombreuses productions, ce qui signifie que de nombreuses émissions de télévision ont décidé de retarder les épisodes qu’ils ont terminés pour éviter les lacunes. Super Girl et Batwoman sont deux de ces émissions qui adoptent cette approche. La CW prévoit maintenant de rediffuser, et on ne sait pas quand les nouveaux épisodes recommenceront. Mais regardez-le de cette façon: c’est maintenant votre chance de vous rattraper avec ces émissions.

