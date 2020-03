Money Heist Saison 4: Date de sortie de Netflix et ce que nous savons jusqu’à présent

Money Heist revient sur Netflix pour la partie 4 (ou parfois dénommée saison 4) dans quelques semaines et sortira dans le monde entier sur Netflix le 3 avril 2020. La série espagnole explosive est parmi les titres les plus populaires sur Netflix alors voici ce que nous savons à propos de la saison 4 de Money Heist, y compris à quoi s’attendre du chapitre suivant, qui revient, la bande-annonce et tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Le renouvellement de la saison 4 de Money Heist est intervenu avant même la diffusion de la partie 3. Il a été annoncé à l’avance par le showrunner et créateur, Álex Pina. Álex Pina est un nom que vous verrez sur Netflix pendant de nombreuses années à venir étant donné qu’il a signé un accord exclusif avec Netflix l’année dernière (nous allons parcourir ses autres projets Netflix sous peu).

Une note rapide est que Netflix classe techniquement chaque saison en tant que partie. Aux fins de cet article, nous désignerons la partie 4 comme la saison 4.

Money Heist est devenu un succès instantané après que Netflix l’a diffusé à l’international. Les deux premières saisons avaient été diffusées sur Antenna 3 en Espagne avant de devenir un original Netflix complet pour la saison 3. La saison 3 de Money Heist est sortie sur Netflix le 19 juillet 2019.

Plus de 34 millions de téléspectateurs ont regardé le spectacle à travers le monde. L’émission est également fréquemment mentionnée dans la vidéo sur les relations avec les investisseurs de Netflix en disant qu’elle a été un moteur clé de la croissance internationale.

S’exprimant récemment sur la question de savoir si l’émission allait revenir pour les deux saisons suivantes, Alex Pina a déclaré ce qui suit (traduit):

«C’était une décision compliquée, il y avait de nombreuses raisons de ne pas revenir. D’une part, c’était une série courte et conclue sur un vol. D’un autre côté, les protagonistes finissent par être millionnaires et les rassembler pour un autre vol semblait quelque chose de loin impossible, mais nous avons réalisé que c’était un groupe avec des caractéristiques différentes de celles que nous voyons dans les histoires de vols parfaits »,

Y a-t-il une bande-annonce pour la saison 4 de Money Heist?

La bande-annonce de la saison 4 de Money Heist est sortie le 5 mars et nous a donné un premier aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre pendant la nouvelle saison.

La bande-annonce présente la narration de Tokyo déclarant que le professeur a perdu la raison et nous avons un premier aperçu de ce qui se passera avec Raquel dans la saison 4. Elle a offert la chance de retrouver son ancienne vie.

Tout au long de la bande-annonce, nous obtenons également de nombreux plans d’action suggérant que ce sera une quatrième entrée rapide et pleine d’action.

Peu de temps après la bande-annonce, nous avons obtenu la sortie de l’affiche officielle de la saison 4.

Quand la saison 4 de Money Heist sortira-t-elle sur Netflix?

Avant de plonger dans ce que nous pouvons attendre de la saison 4 de Money Heist. Couvrons les nouvelles les plus importantes.

La saison 4 / partie 4 de Money Heist arrive sur Netflix dans le monde le 3 avril 2020.

Alex Pina a confirmé que le tournage et la production suivaient directement la partie 3 qui s’est terminée début 2018. Le tournage de la partie 4 a été confirmé par Alva Morte, pour avoir terminé en août 2019.

Le 3 avril. pic.twitter.com/BmoOTiKiKO

– Netflix France (@NetflixFR) 8 décembre 2019

La Casa de Papel / Money Heist revient avec la partie 4 le 3 avril pic.twitter.com/wIbepk4tyo

– Voir la suite (@seewhatsnext) 8 décembre 2019

À quoi s’attendre de la saison 4 de Money Heist

Attention: les spoilers pour la saison 3 suivent donc si vous n’avez pas rattrapé, c’est votre dernier avertissement.

Passons rapidement en revue les événements de Money Heist Part 3.

Le groupe est de nouveau réuni pour effectuer un braquage encore plus grand que le premier. Tout cela, cependant, est une ruse pour tenter de sauver l’un de leurs membres (Rio) qui a été capturé par les autorités.

Avance rapide vers l’épisode 8 et nous avons un aperçu que les enjeux ont été considérablement augmentés. C’est une guerre totale entre les autorités et notre gang avec une femme nouvellement enceinte à la barre essayant de les faire entrer.

Le professeur pense que Raquel est mort et appelle au DEFCON 2, ce qui se traduit par l’utilisation de RPG contre un char qui prend d’assaut la Banque d’Espagne où le gang est retenu.

Le sort de Nairobi semble sombre étant donné sa blessure par balle et le plan du professeur est apparemment en suspens avec le nouveau négociateur de la police fermement en contrôle. Certains fans ont spéculé que le fait que Nairobi n’ait pas figuré dans un récent récapitulatif pourrait signifier qu’elle est maintenant finie. Cependant, dans la révélation officielle de la date (voir ci-dessous), il a été confirmé qu’elle était de retour bien qu’elle soit probablement blessée.

Nous espérons voir l’évasion inévitable ou, comme cela ressemble à ce stade, la disparition de l’équipage.

En ce qui concerne le ton, les créateurs ont confirmé que ce serait légèrement différent pour la partie 4. Voici ce qu’ils avaient à dire dans une interview (traduit en anglais via Google Translate)

«Je pense que la prochaine saison sera une bombe pour de nombreuses raisons. Nous sommes venus de la troisième saison avec un sentiment de vertige, car c’était la première que nous produisions pour Netflix, nous avions utilisé un premier vol et nous devions montrer que nous pouvions en concevoir un nouveau avec plus d’adrénaline et de force. Je pense que nous étions tellement inquiets que nous avons eu beaucoup de rythme et de jalons. Dans cette quatrième saison ce que nous proposons est de s’arrêter un peu, de baisser le piston pour pouvoir savourer dramatiquement certains personnages puis de revenir frapper une rafale dans une partie du milieu de la saison. C’est une saison très spéciale pour pouvoir la déguster et avec des bombes très puissantes. “

Pour traduire plus loin ce que cela signifie, les créateurs ont tout fait pour une troisième partie explosive afin d’attirer les gens dans le monde de Money Heist. En revanche, la saison 4 ralentira les choses et se concentrera sur les personnages.

Documentaire sur Money Heist First Details

Annoncé le 30 janvier 2020 dans le cadre d’une série de nouveaux titres espagnols, Netflix a révélé son travail sur un documentaire pour Money Heist.

Le documentaire est censé être un documentaire réfléchissant sur l’impact global de l’émission jusqu’à présent. Dans le cadre de l’annonce des nouvelles versions d’avril 2020, nous avons obtenu le nom complet du documentaire et de son ensemble intitulé “Money Heist: The Phenomenon”.

Les personnes confirmées pour participer au documentaire sont:

Alex Pina – le créateurJesús Colmenar – réalisateurLes membres du casting en vedette seront: Úrsula CorberóÁlvaro MortePedro AlonsoAlba FloresMiguel HerránJaime LorenteEsther Acebo

Le documentaire arrivera sur Netflix le jour de la sortie de la saison 4.

La partie 4 de Money Heist sera-t-elle la dernière saison?

Quant à savoir si la saison 4 de Money Heist sera la dernière saison, cela reste à confirmer. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles des travaux sont déjà en cours sur une cinquième partie, mais rien n’a encore été confirmé.

Autres nouvelles de Money Heist et autres projets d’Alex Pina

Depuis la sortie de la partie 3 de Money Heist, Netflix a ajouté plus de temps d’exécution à l’un des épisodes. C’est parce que, lors du premier montage, l’équipe derrière le spectacle a supprimé un segment mettant en vedette la légende du football Neymar. Cela a depuis été rajouté, ce qui signifie qu’il est temps de plonger pour une nouvelle montre.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, Álex Pina travaille sur deux séries à venir dans le cadre de son accord de sortie avec Netflix.

Lignes blanches est une nouvelle série est une nouvelle série policière mystère où une femme cherche à résoudre la mort mystérieuse de son frère à Ibiza. L’autre série à venir, Sky Rojo, est au début du développement.

Avant notre départ, si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble le professeur parlant anglais, ce mélange entre 6 Underground de Netflix et Money Heist réalisera ce fantasme.

