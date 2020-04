‘Money Heist’ Saison 5: Statut de renouvellement de Netflix et à quoi s’attendre

Le phénomène international Netflix, Money Heist (également connu sous le nom de La Casa De Papel) était de retour pour sa quatrième saison sur Netflix au début de 2020 et sera certainement de retour pour une cinquième saison. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 5 de Money Heist, y compris ce à quoi nous pouvons nous attendre, quand nous pouvons nous attendre à la date de sortie et ce que nous savons d’autre à propos de l’avenir.

Nous entendrons probablement à quel point la série s’est comportée au cours des prochains mois, probablement lors d’un appel de revenus Netflix lorsqu’ils publieront des chiffres d’audience sélectionnés. Auparavant, la série avait battu la plupart des enregistrements, détenant le record actuel d’être le titre non anglais le plus regardé sur Netflix.

Avant de passer aux perspectives de la cinquième partie, vous voudrez absolument aller voir le documentaire d’accompagnement qui est sorti le 3 avril. Il documente la montée fulgurante de la série avec des invités dont Ted Sarandos, une grande partie de la distribution et des créateurs. Cela nous a donné des informations étonnantes, y compris le fait que le spectacle était presque anéanti.

La quatrième partie de Money Heist est sortie sur Netflix dans le monde le 3 avril 2020 et se composait de huit épisodes.

Money Heist a-t-il été renouvelé pour la saison 5?

Renouvellement officiel de Netflix: non officiellement renouvelé mais attendu (dernière mise à jour: 26/04/2020)

Officiellement, la série n’a pas encore été renouvelée mais presque tous les signaux pointent vers une cinquième partie. Parcourons-les rapidement.

Tout d’abord, l’histoire n’est pas terminée. Comme nous entrerons dans les détails dans une seconde, le deuxième casse n’a pas encore été conclu. Cela signifie que nous avons encore au moins une saison de plus à rattraper et à espérer voir le gang s’échapper.

Deuxièmement, Alex Pina et son équipe d’écrivains et de réalisateurs ont déjà déclaré à plusieurs reprises qu’il était prévu une cinquième partie.

En octobre 2019, nous avons appris de plusieurs sources espagnoles que la cinquième saison de la série avait déjà commencé la pré-production.

Dans une autre interview accordée à la presse espagnole en novembre 2019, Jesús Colmenar a déclaré qu’une cinquième partie allait de l’avant en disant (traduit approximativement de l’espagnol): «Qu’il y a une cinquième saison peut être dite», mais cela a été ramé en décembre avec Alex Pina a déclaré qu’il n’était pas au courant d’une cinquième partie en cours de commande.

Si la pré-production a déjà commencé, nous prévoyons que le tournage de la série devrait commencer plus tard en 2020. Cela a également été prédit par le site espagnol ForumlaTV. Avec l’épidémie de coronavirus qui frappe l’Espagne aussi durement que le reste du monde, il est probable que tout tournage prévu au printemps 2020 a été annulé.

La dernière raison de la poursuite de l’émission est la cote énorme qu’elle continue d’attirer.

La saison 4 de Money Heist a réussi à accumuler 65 millions de vues.

L’émission continue également de dominer le top 10 dans plusieurs pays, avec une apparition dans les 5 meilleures séries télévisées au Royaume-Uni près d’un mois après son lancement.

Série télévisée la plus populaire sur Netflix UK (25 avril) 1. Après la vie

2. Trop chaud à gérer

3. Tiger King: meurtre, chaos et folie

4. Peaky Blinders

5. Money Heist

6. Ozark

7. Les fichiers Innocence

8. La dernière danse

9. Outer Banks

10. Brooklyn Nine-Nine – Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 25 avril 2020

Donc, juste pour conclure. La partie 5 de Money Heist est une question de savoir quand non.

À quoi s’attendre de la saison 5 de Money Heist

Attention: spoilers pour La Casa De Papel / Money Heist troisième partie à venir!

Récapitulons rapidement les événements de la partie 4 et leur déroulement. Le cambriolage est toujours en cours avec Lisbonne rejoignant maintenant le reste du gang de la Banque d’Espagne.

Le plus grand défi auquel est confronté le gang est que le professeur est maintenant celui qui a été pris en flagrant délit. Avec un pistolet sur lui, la série revient au générique avec une nouvelle interprétation de Bella Caio.

Il y a eu beaucoup de théories sur Alicia qui est maintenant devenue voyou. Certains sur Reddit pensent que sa grossesse est fausse et d’autres pensent même qu’elle est l’ex-femme de Berlin qui a été présentée lors de la quatrième saison.

De retour à la banque, le gang doit maintenant travailler sur les dernières étapes du cambriolage et commencer leur évasion. Nous savons que l’équipe continue dans le sous-sol pour faire fondre l’or en petites boules pour l’extraction.

Bien sûr, la grande question qui se posera si l’équipe parvient à s’échapper est de savoir si elle peut conserver sa liberté contrairement à la dernière fois.

Que voulez-vous voir de la saison 5?

Quand la saison 5 de Money Heist sortira-t-elle sur Netflix?

Avec un retard attendu dans le tournage, nous allons probablement voir la série revenir à un moment donné en 2021.

Cependant, comme pour la plupart des projets Netflix Original, ils sont actuellement en attente jusqu’à la fin de l’épidémie de coronavirus. Cela pourrait conduire inévitablement à une date de sortie ultérieure.

En parlant de Coronavirus, dans une récente interview, l’acteur qui joue Arturo a reconnu beaucoup de mèmes comparant son personnage au virus.

Une fois que nous aurons obtenu la confirmation officielle et quelques détails supplémentaires sur le tournage, nous vous mettrons à jour avec un ensemble de dates de sortie potentielles.

Alex Pina et son équipe travaillent sur d’autres projets Netflix

Le créateur de Money Heist est actuellement sous contrat de sortie global avec Netflix. Son prochain projet Netflix sera probablement publié au cours de la prochaine année. En fait, voici une liste de ses projets actifs et de quoi ils parlent.

Lignes blanches sera le prochain projet à sortir. Le mystère du meurtre devrait sortir en mai 2020 et concerne une femme à la recherche d’informations sur son frère disparu à Ibiza. Marta Milans, Belén López, Tom Rhys Harries, Juan Diego Botto et Laura Haddock sont tous prêts à jouer.

Fait intéressant, le projet est le premier projet complet d’Alex Pina à être parlé en anglais.Sky Rojo est l’autre série télévisée basée sur l’action qui arrive sur Netflix. Cela est également prévu pour une sortie en 2020. Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia et Verónica Sánchez devraient jouer.

Nous avons également rédigé de nombreux guides sur les endroits où vous pouvez trouver les acteurs de Money Heist dans d’autres Netflix Originals, ainsi que des recommandations sur ce qu’il faut regarder ensuite.

Avez-vous hâte que la saison 5 de Money Heist arrive sur Netflix?