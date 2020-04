Money Heist Seasons 1-4 Soundtrack: Chaque chanson en vedette

Money Heist (ou La Casa De Papel selon l’endroit où vous vivez) vient de recevoir sa quatrième saison sur Netflix et a encore une fois acheté d’excellentes chansons avec. Ci-dessous, nous allons rassembler chaque chanson présentée dans la bande originale de Money Heist jusqu’à présent avec les saisons 1 à 4.

Bien sûr, deux chansons sont vraiment synonymes de Money Heist. Nous faisons référence à la chanson titre qui est My Life Is Going On de Cecilia Krull. En fait, la vidéo officielle de la chanson présente de nombreuses images de la série. C’est facilement l’une des meilleures chansons à thème de Netflix jusqu’à présent.

La deuxième chanson majeure la plus associée à Money Heist est Bella Ciao. Ce n’est pas une nouvelle chanson, mais elle a été relancée depuis le spectacle de Netflix. Cette vidéo sur YouTube a jusqu’à présent recueilli plus de 55 millions de vues et est fréquemment utilisée dans les publications sur les réseaux sociaux.

Bella Ciao est en fait une chanson de protestation italienne dont le titre anglais est «Goodbye Beautiful».

Bande son complète pour Money Heist (Saisons 1-4)

Remarque: merci à What-Song de nous avoir aidés avec cette liste!

Money Heist Season 1 Soundtrack

Épisode 1My Life Is Going On (Música Original de la Serie de TV “La Casa de Papel”) – Cecilia KrullEasy Rider – J. CRISTEpisode 2Bamboo Moon (feat. The Let’s Go’s) – The MutantsMy Life Is Going On (Música Original de la Serie de TV “La Casa de Papel”) – Cecilia KrullLa récapitulation – Brian Flores, John Hunter Jr, Jonathan SlottEpisode 3American Beauty – Thomas NewmanWalk Away – Jess DelgadoFado Boemio Vadio – Piedade FernandesLa récapitulation – Brian Flores, John Hunter Jr, Jonathan SlottEpisode 4Episode 4Episode 5Fado Boêmio e Vadio – Filhos da TradiçãoBOOM – Ofi La MelodiaÉpisode 6Any Other Name – Thomas NewmanÉpisode 8The Entertainer – Scott JoplinBella Ciao – Bella CiaoYour Love – KosinusÉpisode 9Corfu – Eric GemsuBella Ciao (Música Original de la Serie Money de La Serie Money) Manu Pilas

Money Heist Season 2 Soundtrack

Épisode 1Bella Ciao – Modena City RamblersPour una Cabeza – Carlos GardelTokyo Y Berlin Venganza 4 – Ivan M. Lacamara & Manel SantistebanÉpisode 2Loud and Clear – Bob Bradley, Matt Sanchez & Steve DymondYour Love – KosinusÉpisode 5Verde Que Te Quiero Verde (La casa de papel) – Alba Molina

Money Heist Season 3 Soundtrack

Épisode 1 Ma vie continue (Cecilia Krull vs Gavin Moss) – Cecilia KrullLa Flor y el Libro – La Fanfarria del CapitánTimebomb Zone – The ProdigyEl Preso – Fruko y Sus TesosPretty Kinda Dirty – goodpeopleÉpisode 2My Life Is Going On (Música Original de la Serie de TV “La Casa de Papel”) – Cecilia KrullQui peut-il être maintenant? – Men At WorkHarlem Shuffle (Prise alternative) – The FoundationsYou Never Walk Alone – Gerry & The PacemakersEpisode 3Feeling Good – Alex AlmedoAnother Sunny Day – Belle and SebastianGuajira Guantanamera – Compay SegundoEpisode 4Lonely Boy – The Black KeysEpisode 5Rocks – Primal ScreamBe The Ronettes Upswing – Anthony RanereEpisode 6María, Mi Vida, Mi Amor – Paco Tous & Jaime LorenteElectro Metal Trailer (feat. Antoine Binant & Julien Ranouil) – Sound For ProductionBroken Coastline – Down Like SilverÉpisode 7I Want You – Australian BlondeDi doo dah – Jane BirkinLa poupée – Les Très Bien EnsembleÉpisode 8La Deriva – Vetusta MorlaBella Ciao (Versión Orquestal de la Música Original de la Serie la Casa de Papel Money Heist) – Manu Pilas

Money Heist Season 4 Soundtrack

Épisode 1Ti amo – Umberto TozziMy Life Is Going On (Música Original de la Serie de TV “La Casa de Papel”) – Cecilia KrullMaskenfreiheit – BelakoTe Estoy Amoy Locamente – Las GrecasÉpisode 2Sweetheart – Musique BeyondDays Like This – Van MorrisonCentro Di Gravità Permanente BattiatoAsalto Camion – Ivan M. Lacamara, Manel SantstebanÉpisode 3Tout ce que vous devez savoir – Howe GelbLos Putos Amos – Ivan M. Lacamara, Manel SantistebanSiempre Nos Quedara El C4 – Ivan M. Lacamara, Manel SantistebanAsalto Camion – Ivan M. Lacamara, Manel SantistebanLa Bamba – Ritchie ValensDos Gardenias – Buena Vista Social ClubÉpisode 4Amado Mio – Pink MartiniSuspiros de España (Pasodoble) – Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Spanish FolkloreÉpisode 5Fuego – Bomba EstéreoLa Palloza – La Fanfarria del CapitánÉpisode 6Delicate – Damien RiceResarás Juntos – Ivan M. Lacamara, Manel SantistebanCuando Suba La Marea – AmaralEpisode 8Bella ciao – NajwaNi Sueño ni Amor sin Ti – SaraoMusicStoned Soul – Janice Dempsey & Steve Sechi

Vous pouvez également trouver bon nombre de ces chansons sur la liste de lecture officielle Spotify de la bande originale de Money Heist présentée ci-dessous: