Money Shot # 3 – "Leur quête pour se frayer un chemin dans l'espace"

(Vault Comics, équipe créative: Tim Seeley, Sarah Beattie, Rebekah Isaacks, Kurt Michael Russell, Crank!)

La quête d'un financement scientifique dans une ère proche-proche de fondamentalisme renouvelé prend un tournant pour le prurient ici alors que quatre scientifiques assez attrayants rappellent comment ils ont commencé leur quête pour se frayer un chemin dans l'espace. Si vous êtes prude ou que vous n'aimez pas la nudité, eh bien, vous devriez revenir en arrière maintenant parce que celui-ci fait tout de manière qui ne s'est peut-être jamais produite auparavant. La caractérisation ici est très bonne, «étoffant» efficacement les scientifiques individuels. L'intrigue a quelques blocages dans le troisième acte où les nouvelles données scientifiques basées sur l'orgasme qu'ils recherchent ont des applications surprenantes mais tout le monde est trop collant et béat pour le remarquer. Dites ce que vous voulez, il y a de nouvelles idées ici (enfin, nouvelles sauf si vous avez lu Xxxenophile … Quoi?) Et même quand l’art n’est pas tous les seins et les parties génitales, il est bien représenté et bien coloré avec de solides applications artisanales. Il n'y a rien de mal à ce livre, mais son concept élevé le laisse sans profondeur dans sa narration réelle – si vous pardonnez l'inférence, il doit aller plus loin. Peut-être un amuse bouche pour certains, mais clairement pas pour tout le monde. NOTATION: MEH.

COUP D'ARGENT # 3

Écrivains: Tim Seeley & Sarah Beattie

Artiste: Rebekah Isaacs

Coloristes: Kurt Michael Russell

Letterer: Crank!

Concepteur: Tim Daniel

Synopsis: Alors que la moitié des XXX-plorers recherchent le voyant à grosses balles dont l'orgasme pourrait alimenter leur téléporteur pour toujours, Chris et Omar doivent séduire le seigneur de guerre malveillant de la planète Dry Reef à temps pour le livestream. Mais sont-ils prêts à échanger la meilleure équipe de tag de l'univers contre le destin d'un monde? De plus, l'origine secrète de Team Money Shot touche à sa fin!

