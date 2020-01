Moneybagg Yo “Time Served” en passe d’être son plus grand début

Roddy Ricch est susceptible de rebondir de la première place en faveur de Selena Gomez.



Moneybagg Yo continue de voir son profil augmenter, travaillant dur sur le front créatif pour ouvrir les yeux et projeter sa marque à un large éventail de nouveaux arrivants potentiels. Le rappeur de Memphis bouscule depuis des années, obtenant son son juste et racontant des histoires dans les rues. Ces derniers mois, sa vie romantique a fait l’objet de nombreux manchettes mais, au centre de tout cela, sa musique a gardé les gens intéressés à voir ce que Bagg pourrait accomplir ensuite. Auparavant, il avait atteint de nouveaux sommets avec son projet 43VA Heartless en 2019, déplaçant 40K unités au cours de sa première semaine, mais l’artiste en plein essor est en passe de se surpasser de nouveau après une sortie de son nouveau projet Time Served.

Partageant une journée de sortie avec Selena Gomez, Moneybagg Yo aurait probablement pu prédire qu’il ne ferait pas ses débuts au sommet du Billboard 200. Avec le succès renouvelé de Roddy Ricch dans les charts, même une place de finaliste était peu probable. Malgré tout cela, Moneybagg Yo devrait actuellement se battre encore une fois, remportant le troisième plus haut niveau de ventes d’albums de la semaine avec environ 60 à 65 000 unités déplacées, selon Hits Daily Double. Parmi ceux-ci, jusqu’à 6 000 proviennent de ventes pures.

Comme prévu, Selena Gomez sera probablement à la première place du Billboard 200 avec près de 120K unités, avec Roddy Ricch qui suivra de près à 100K. Post Malone (duh) et Harry Styles complètent le Top Five. Bien entendu, ces chiffres ne sont pas complets et ne seront confirmés que le week-end.

Félicitations à Moneybagg Yo!

